Un exjugador del Guadalajara considera que el rendimiento del equipo rojiblanco no ha sido tan diferente con respecto a Ricardo Cadena o Marcelo Michel Leaño.

Histórico goleador de México no observa mucha diferencia entre las Chivas de Paunovic con las de otros

Chivas ha tenido un arranque del Clausura 2023 irregular debido a que ha tenido una buena cosecha en cuanto a puntos al recolectar cuatro de seis unidades disponibles; sin embargo, el funcionamiento ha quedado a deber, por lo que las críticas sobre el trabajo de Veljko Paunovic están comenzando a presentarse de parte de la afición y de algunos especialistas.

Jared Borgetti, famoso exdelantero histórico de la Selección Mexicana y que inclusive militó en el Guadalajara, aseguró que no vislumbra muchos cambios en el funcionamiento de la escuadra rojiblanca con el serbio con respecto a sus antecesore, pese a que no ha perdido en este arranque de torneo.

“No jugaron bien el primer partido y lo ganaron. No jugaron tan mal o tan bien, pero no perdieron. Es cierto que hay veces que necesitas tiempo, seguramente lo ocupa el técnico porque es un técnico nuevo no solo en Chivas, sino también en la Liga para conocer el entorno, pero qué mejor que hacerlo que sumando.

“Lo interesante será contar con su plantel completo, no tendrá a Vega al menos la siguiente jornada y que lo que intente, realmente se pueda ver dentro de la cancha. Que a lo que él le apueste, que son jugadores nuevos, le puedan funcionar (…) Es una situación complicada para Chivas, porque no lo veo tan diferente a cómo lo he visto con otros técnicos”, declaró en ESPN.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras el empate en el Estadio Alfonso Lastras, el Rebaño regresó a la Perla de Occidente, donde tendrán un par de días de descanso y reportarán el lunes para comenzar a preparar su presentación en casa en este Clausura 2023, mismo que se suscitará el próximo sábado 21 de enero cuando reciban al Toluca en el Estadio Akron.

