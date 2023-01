Chivas ha tenido un buen arranque de torneo, al menos en cuanto a puntos tras conseguir cuatro de seis posibles; sin embargo, el funcionamiento del Rebaño ha dejado mucho qué desear en los aficionados rojiblancos están mostrando su inconformidad en redes sociales, por lo que un exjugador de la escuadra tapatía salió en defensa del proyecto de Veljko Paunovic.

Pese a que el Guadalajara no ha perdido en el Clausura 2023 e inclusive no ha recibido ni un gol tras 180 minutos disputados, las dudas se están apareciendo en el panorama de la escuadra de la Perla de Occidente debido a que fueron superados deportivamente por Rayados y no supieron imponerse al San Luis pese a jugar con superioridad numérica tras 75 minutos.

Es por eso que el exjugador y goleador del chiverío, Omar Arellano Riverón, apareció en sus redes sociales para solicitarle a la afición un poco de paciencia, ya que tras dos partidos es prematuro sacar conclusiones y pidió hacer cuentas al menos hasta la jornada 8 del torneo.

La Pina actualmente está jugando en la Liga de Balompié Mexicano en el equipo de los Chapulineros de Oaxaca tras previamente militar en varios clubes importantes como el Rebaño, Pachuca, Rayados, Toluca y Herediano de Costa Rica.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras el empate en el Estadio Alfonso Lastras, el Rebaño regresó a la Perla de Occidente, donde tendrán un par de días de descanso y reportarán el lunes para comenzar a preparar su presentación en casa en este Clausura 2023, mismo que se suscitará el próximo sábado 21 de enero cuando reciban al Toluca en el Estadio Akron.

