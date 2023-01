El entrenador de los universitarios, Rafael Puente del Río, aseguró que no se ha hablado internamente la posibilidad de sumarlo a los felinos.

¿Le cierran la puerta? En Pumas aseguran que no han hablado sobre la llegada de Santiago Ormeño

Una de las noticias más importantes que surgió en el futbol mexicano durante esta semana fue que la directiva y el cuerpo técnico de Chivas ya no tomarán en cuenta al delantero Santiago Ormeño, por lo que en el club y el representante del mismo futbolista estarían buscando opciones para que pueda continuar su carrera, en donde Pumas sería uno de los candidatos, aunque Rafa Puente lo puso en duda.

El atacante mexico-peruano solamente llevaba seis meses en el Guadalajara y fue el mejor romperredes rojiblanco durante la Copa Sky; sin embargo, el entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic decidió no contemplarlo más debido a la sobrepoblación de atacantes que posee en el plantel tapatío.

Una de las opciones más sonadas para que Ormeño continúe con su carrera futbolística es Pumas, quien estaría interesado en el delantero, sobre todo porque el Guadalajara cubriría gran parte del salario del futbolista, situación que facilitaría su salida.

Sin embargo, el entrenador de los universitarios, Rafa Puente, aseguró que esa situación no se ha hablado internamente en la institución auriazul y se han enfocado completamente en su duelo de la jornada 2: “No, no hasta el momento. No hemos platicado de eso. Hemos estado enfocados en preparar el partido contra Santos y nada más”, declaró antes de viajar a Torreón.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras el empate en el Estadio Alfonso Lastras, el Rebaño regresó a la Perla de Occidente, donde tendrán un par de días de descanso y reportarán el lunes para comenzar a preparar su presentación en casa en este Clausura 2023, mismo que se suscitará el próximo sábado 21 de enero cuando reciban al Toluca en el Estadio Akron.

