Los mercados de fichajes suelen ser una de las épocas más complicadas para futbolistas, directivos y representantes, ya que en dicho lapso se presentan todos los movimientos en todos los equipos del futbol mundial; sin embargo, hay ocasiones en que los agentes ofrecen a sus jugadores a algunos equipos y la directiva decide si los acepta o no.

Esa situación se habría presentado en un par de ocasiones en el Guadalajara en tiempos recientes, ya bajo la Dirección Deportiva de Ricardo Peláez, quien ha considerado que algunos elementos que han sobresalido en el futbol mexicano no cuentan con los requisitos para portar la playera del Rebaño.

Según el reportero César Huerta, un representante se acercó al exdelantero rojiblanco previo al Guard1anes 2021 para ofrecer a Aldo Rocha al conjunto tapatío, en donde el directivo habría declinado el ofrecimiento debido a que consideraba que tenía mejores elementos, por lo que posteriormente fue ofrecido a Atlas, donde ha sido clave para la obtención del bicampeonato.

“Antes de llegar al Atlas sí lo ofrecieron al Guadalajara. Acá les dijeron que no que ‘porque no era tan bueno’, que lo de acá estaba mejor. En aquel tiempo Rocha no había despuntado así, no había llamado la atención así. (Después) La persona que se lo ofreció a Ricardo Peláez le dijo: ‘ya ves que sí era bueno’, y él respondió: ‘en aquel tiempo no jugaba así’. Le explicaron que así jugaba siempre”, reveló el periodista en el programa Peloteros PQ.

¿A cuál otro jugador rechazó Peláez?

Según el mismo comunicador, hace unas semanas el agente de José Joaquín Esquivel se acercó al directivo del Guadalajara para ofrecerle al medallista en Tokio; sin embargo, la respuesta de Peláez fue negativa debido a que ya tenía amarrado el fichaje del Oso: “Te lo ofrezco a ti y la respuesta fue no. ‘Tengo al Oso González, ya lo tengo amarrado’”, concluyó

