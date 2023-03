De cara al duelo más esperado del año, en la escuadra rojiblanca hay varias actitudes que no gustan del todo entre los elementos históricos de ambas instituciones.

Las Chivas de Guadalajara organizaron el Foro de Leyendas previo al Clásico Nacional contra América y en la charla participaron Ramón Morales y Demetrio Madero por parte de los rojiblancos, mientras que del lado azulcrema estuvo Carlos Reinoso y Juan Carlos Medina, y fue justo ahí donde el zaguero campeón con el Rebaño en 1987 admitió que el intercambio de camisetas con el acérrimo rival nunca le gustó.

Demetrio Madero tiene los colores rojiblancos tatuados en la piel, ya que fue el único club en el que jugó desde 1977 hasta 1992 cuando decidió retirarse para iniciar su carrera como técnico, por lo cual reveló que su odió hacia las Águilas siempre fue genuino y esto lo llevó a pensar que jamás estaría dispuesto a intercambiar camisetas con el conjunto capitalino.

En este sentido, el Maestro Reinoso, campeón como jugador y entrenador de las Águilas coincidió por completo con el ex defensor y capitán del Rebaño Sagrado: “El aficionado cuando ve al jugador que defiende así la playera, hace un gol, el aficionado siente que lo hace él. Siempre le pedí a mis compañeros que nunca cambiáramos playeras con el América, no se debe, porque me pongo en el lugar del aficionado. El aficionado pelea de cualquier forma con el equipo rival y luego voltea a la cancha y ve que un jugador cambia playera, yo siempre estuve en contra de eso. En mi vida cambié una playera de América o Atlas”, comentó Madero.

“Es increíble que cuando pierdes un partido, se queden platicando o riendo. El aficionado sale llorando o sufriendo. Eso es parte importante y de empatía, porque defiendes al aficionado. Yo prohibía en el vestidor cambiar playera con alguien de Chivas. Debíamos tener respeto a la afición, de Chivas y América”, fue parte de lo que explicó Carlos Reinoso, quien es otro de los odiados rivales deportivos del Rebaño.

El tema surgió una vez que se recordaron varios episodios donde después del duelo más esperado de la campaña por todo el país, futbolistas de los equipos se quedan conversando en la cancha o también la continuidad en el traspaso de jugadores de un club a otro como ocurrió con Oribe Peralta: “Yo ni siquiera sentía el ánimo o ganas de hablar con alguien de América. No se puede”, explicó Madero.

