Para Demetrio Madero solamente hay grandes recuerdos de todo el entorno que se vive antes y durante un Clásico Nacional defendiendo la camiseta de las Chivas de Guadalajara, ya que fue uno de los defensores emblemáticos en la década de los 80 y parte de los 90 hasta antes de su retiro, por ello reveló que siempre sintió un odio real y genuino por los colores azulcremas y en cada enfrentamiento trataba de canalizar ese malestar dentro de la cancha con buenas actuaciones.

El ahora analista confesó que en todo el tiempo que fue profesional siempre sintió animadversión por las Águilas, lo cual desencadenó broncas y faltas en cada partido que en mucha ocasiones simplemente se quedaban entre los jugadores para demostrar quién era el que mandaba. Sin embargo, aclaró que esta situación nunca fue con el afán de generar violencia, sino de poner en evidencia que no hay otro partido más importante en el futbol mexicano que el Chivas vs. América.

“Nos tocó enfrentar al mejor América en los 80's, era un equipo con base de jugadores canteranos y nosotros en Chivas éramos también un equipo con puro canterano. Creo que eso ayudó a que la rivalidad creciera. Ahora nos saludamos con gusto, pero tengo que reconocer que en aquel entonces si había odio, lo digo sin ánimo de incentivar a la violencia, pero así era en nuestra época”, comentó Madero en la charla con Chivas TV que se dio junto a Ramón Morales, Carlos Reinoso y Juan Carlos Medina.

Chivas vs. América es el partido más importante de México

En este sentido, el jugador campeón con Guadalajara en 1987 cuando vencieron en la Final a Cruz Azul, explicó por qué el Clásico Nacional es el partido más importante del futbol mexicano por mucho que en distintas partes del país se han querido implementar algunos “Clásicos”, incluso minimizó el duelo de los rojiblancos contra Atlas, asegurado que nunca ha logrado el nivel de importante entre los aficionados.

“Aunque no lo dijéramos nosotros, cada que llega este partido impacta a todo el país y más allá, todos los demás partidos que les da por llamar Clásicos, por ejemplo acá en Jalisco se habla de que el Chivas-Atlas es muy añejo, está bien, quizá tiene muchos años, pero no alcanzó ese nivel de la rivalidad que existe en el Chivas-América”, comentó Madero.

Por otro lado, el zaguero ironizó con el jugador del América, Gustavo Echaniz, a quien considera que lo ponía nervioso pero no por su talento: “¿Sabes qué jugador me ponía nervioso marcar de América? Mira que me tocó marcar a Outes, Hermosillo a Pelaéz, pero el que más nervioso me ponía era Echaniz (Gustavo), era muy malo, si me llega a hacer un gol este güey me matan”.

