Chivas de Guadalajara inició nueva semana con la preparación para su siguiente partido frente al América en el Estadio Akron, una nueva edición del Clásico Nacional del futbol mexicano en el marco de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, que pudiera definir su futuro en la la tabla de posiciones. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su alineación estelar y la convocatoria final para afrontar su duelo frente a las Águilas en el Gigante de Zapopan, donde buscarán afianzarse en al podio de la clasificación general del Clausura 2023. Aunado a ello, habrá una semana llena de actividades para ambos equipos.

ver también La gran noticia de Martinoli y Luis García para el Clásico Nacional

Chivas tiene dos bajas confirmadas

Los rojiblancos están en busca de ganar un Clásico Nacional con autoridad y en su casa, lo cual no ha ocurrido, en partidos de liga, desde hace varios torneos. La mala noticia es que hay dos elementos que no podrán ser considerados por el entrenador Veljko Paunović, con todo y que Alexis Vega ya estará de regreso tras superar sus problemas en la rodilla que lo obligaron a pasar por el quirófano. Se trata de Isaac Brizuela y José Juan Macias, el Conejo volverá a los entrenamientos hasta la próxima semana después de una lesión en el peroné, mientras que JJ no regresará hasta noviembre.

Imago7

Alexis Vega podrá jugar el Clásico con Chivas

El atacante del Rebaño se ha convertido en un elemento clave en los últimos años para Guadalajara y luego de su desafortunada lesión en la rodilla derecha apenas en la Jornada 2 cuando visitaron a San Luis, por fin está listo para regresar a la cancha, la duda que tiene el entrenador serbio es colocarlo desde el inicio del encuentro contra América o darle minutos de cambio en la segunda mitad. Pero hay varias versiones de que podría ingresar en el 11 titular por Carlos Cisneros o Roberto Alvarado, pero aún está lejos de corroborarse esa información.

Imago7

Varias actividades del Rebaño previo al Clásico Nacional

A partir de este martes 14 de marzo, los rojiblancos se preparan para tener la semana más intensa de toda la campaña, pues le harán los honores a América el sábado 18 de marzo. No obstante, se llevarán a cabo varias actividades como partidos de eFootball, charlas con leyendas de los dos equipos, conferencias de prensa, la famosa serenata en el hotel de concentración y el Día de Medios donde el protagonista será el estratega Veljko Paunović, quien es el hombre del momento en Chivas.

Imago7

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!