Las Chivas de Guadalajara no pudieron seguir con su racha positiva de cinco triunfos en fila y cayeron en Puebla por la mínima diferencia, sin embargo el entrenador Veljko Paunović no quiso caer en lamentos y prefirió centrarse en los errores que cometieron para que no vuelvan a ocurrir de cara al Clásico Nacional frente al América que se celebrará el sábado 18 de marzo en el Estadio Akron correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023.

En la conferencia de prensa posterior al duelo contra La Franja, el timonel del Rebaño Sagrado reconoció que el funcionamiento de su equipo le gustó por la manera en que buscaron empatar el encuentro, pero también admitió que en el gol de los locales se gestaron varias fallas en la parte defensiva, donde el último hombre que es Miguel Jiménez también terminó tirado como ficha de dominó.

ver también El error imperdonable que pudo evitar la derrota de Chivas

“Se produjo una jugada en la que cometimos varios errores que eran parables y esa es la autocrítica que hacemos. En ese momento parecíamos una fila de dominó y lamentablemente se cayó el último (Jiménez). No obtuvimos el producto final (el gol), pero el equipo hizo un partido bastante completo. Pero inmediatamente después de una derrota todo se ve distinto. Nunca es bueno perder. Pero si tenemos que perder, hay que perder así; peleando hasta el final y buscando el empate”, comentó Paunovic.

Veljko Paunović hace un llamado a la afición para que piense en el Clásico

Por el contrario, el entrenador de Guadalajara envió un mensaje a los chivahermanos para que se centren en una semana de alto voltaje que concluirá con el juego más imperante de la temporada contra las Águilas: “Hay que ser positivos y que la gente comience a generar el ambiente del Clásico. Que se olviden de todo, hay un partido importantísimo y eso es lo que quiero vivir ahora ¡Vamos!”.

Chivas vs. América: ¿Cuándo, a qué hora y canales de transmisión del Clásico Nacional por la Fecha 12?

Las Chivas de Guadalajara sostendrán un importante duelo contra su acérrimo rival, el América el próximo sábado 18 de marzo a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México en un compromiso correspondiente a la Fecha 12 que se celebrará en el Estadio Akron que tiene garantizado el lleno. El duelo será transmitido en vivo y en directo por televisión abierta en Canal 2 y en Azteca 7 para todo México y algunos lugares de Estados Undos, así como en la cadena Telemundo solo para la Unión Americana y en Rebaño Pasión no olvides que también tendremos todos los detalles.

