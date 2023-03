El capitán rojiblanco no tiene dudas de que contra los azulcremas la situación será totalmente distinta a lo que se observó con Puebla.

En el Club Guadalajara saben que la derrota contra Puebla dentro de la Fecha 11 fue simplemente un accidente, algo que no volverá a ocurrir y mucho menos de la manera en que se dio con varias opciones importantes que se fallaron frente al arco rival, por ello el capitán Victor Guzmán advirtió al América que en el Clásico Nacional buscarán “quién se las pague” porque terminaron con la amargura de haber cortado su racha de victorias.

Antes del encuentro contra La Franja, el Rebaño Sagrado sumaba cuatro triunfos de manera consecutiva y siete duelos sin conocer el descalabro, el cual se dio contra Toluca en la Jornada 3, pero en aquella ocasión el partido tuvo circunstancias muy distintas, ya que iban ganando y en la segunda parte el equipo rojiblanco se desfondó y perdió la brújula del encuentro, no obstante, ante los camoteros nunca dejaron de ir al frente, pero incluso la fortuna pudo jugarle una mala pasada al equipo dirigido por Veljko Paunović.

Al final del juego, el Pocho Guzmán no quiso abundar más allá de lo que ocurrió en el Estadio Cuauhtémoc, pues sabe que no hay tiempo para lamentaciones debido a que tienen en puerta el siguiente encuentro contra América en el Clásico Nacional que se disputará el próximo sábado 18 de marzo en el Estadio Akron, que ya tiene asegurado el lleno y por lo cual le dejó un recadito a las Águilas.

"Estoy ansioso de jugar cada partido, cada que el entrenador me necesite, a eso vine. Estoy contento con todo lo que ha hecho el equipo. Ahora a enfrentar de la mejor manera al América, no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar. Lo han visto hoy, la manera en que perdimos, ahora me toca ser capitán, estoy orgulloso de mis compañeros, por el funcionamiento que tuvimos. Si vamos por esa racha y esa manera de entregarnos, seguramente serán positivos los resultados que ahora vienen", comentó Guzmán en declaraciones recogidas por el diario Récord.

Chivas vs. América: ¿Cuándo, a qué hora y canales de transmisión del Clásico Nacional por la Fecha 12?

Las Chivas de Guadalajara sostendrán un importante duelo contra su acérrimo rival, el América el próximo sábado 18 de marzo a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México en un compromiso correspondiente a la Fecha 12 que se celebrará en el Estadio Akron que tiene garantizado el lleno. El duelo será transmitido en vivo y en directo por televisión abierta en Canal 2 y en Azteca 7 para todo México y algunos lugares de Estados Undos, así como en la cadena Telemundo solo para la Unión Americana y en Rebaño Pasión no olvides que también tendremos todos los detalles.

