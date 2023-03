Para el Club Guadalajara fue un golpe muy duro perder tres valiosos puntos contra Puebla en un duelo correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2023 que se disputó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, pues hubo situaciones que no se habían visto a lo largo de la campaña como errores garrafales en la zona ofensiva, con los cuales pudieron evitar el descalabro que acabó con siete partidos invicto del cuadro rojiblanco.

En realidad hay poco que reclamarle al Rebaño Sagrado si se trata de funcionamiento colectivo, intensidad y llegadas claras de gol contra La Franja, que únicamente marcó su anotación y se echó por completo atrás cerrando todos los espacios y con mucha fortuna se salvó en varias ocasiones de verse emparejado en el marcador, sin embargo, hubo una jugada que fue clave antes de que terminara el primer tiempo que pudo darle otro giro a la segunda mitad.

La buena noticia es que muy pocas veces se habían podido observar fallas de esta magnitud en Chivas como la que cometió Ronaldo Cisneros en tiempo de compensación en la parte inicial, luego de una jugada por derecha de Alan Mozo, quien desbordó y envió un servio al área, donde el atacante llegó, prácticamente sin portero porque Antony Silva ya se había pasado en la jugada y el atacante tapatío no pudo conectar el esférico en el “oso del fin de semana” dentro de la Jornada 11.

Para la segunda parte Guadalajara mantuvo la insistencia al frente buscando la jugada que les diera la igualada, pero es un hecho que el destino ya no les devolvió una oportunidad tan clara, además de que la actuación del guardameta camotero no se le había visto en toda la temporada en gran nivel, por lo que la situación se fue complicando hasta que el tiempo concluyó y los locales sellaron un triunfo que sembró la frustración en los rojiblancos, no tanto por la derrota, sino por la falta de contundencia que mostraron.

Encuesta ¿Cómo te deja la derrota con Puebla? ¿Cómo te deja la derrota con Puebla? Normal, solo fue un accidente Preocupado porque viene el Clásico No sé, cometieron muchos errores YA VOTARON 54 PERSONAS

Chivas vs. América: ¿Cuándo, a qué hora y canales de transmisión del Clásico Nacional por la Fecha 12?

Las Chivas de Guadalajara sostendrán un importante duelo contra su acérrimo rival, el América el próximo sábado 18 de marzo a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México en un compromiso correspondiente a la Fecha 12 que se celebrará en el Estadio Akron que tiene garantizado el lleno. El duelo será transmitido en vivo y en directo por televisión abierta en Canal 2 y en Azteca 7 para todo México y algunos lugares de Estados Undos, así como en la cadena Telemundo solo para la Unión Americana y en Rebaño Pasión no olvides que también tendremos todos los detalles.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!