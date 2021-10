Ambos estrategas no han recibido contacto por parte de la dirigencia del Rebaño Sagrado.

Las Chivas de Guadalajara siguen y seguirán con Marcelo Michel Leaño como entrenador, al menos por lo que resta del Torneo Grita México Apertura 2021, pues no hay indicios de que hayan hecho contacto con alguno de los entrenadores que se han vuelto candidatos de manera natural, ya que por el momento solo piensan en Tigres de la UANL en el duelo por la Fecha 16 que se realizará el sábado en el “Volcán”.

Con la salida de Ignacio Ambriz del Huesca de España, de inmediato las versiones de que el estratega mexicano estaría en la mira del Rebaño Sagrado surgieron y varios clubes también se han subido al interés por “Nacho”, quien tuvo una amarga experiencia por la Segunda División del futbol ibérico con situaciones extracancha que también evitaron su permanencia.

Sin embargo, hay cuatro escuadras que ya le llamaron a Ambriz para conocer sus expectativas y hacerle saber que lo quieren en su banquillo, pero para tristeza de muchos ninguno ha sido dirigente del Guadalajara, por lo que están descartados los acercamientos con el técnico que hizo campeón a León en el Guard1anes 2020, así lo dio a conocer este jueves el Francotirador en su columna del diario Récord.

“El teléfono de Nacho no ha parado de sonar con ofertas del futbol mexicano, tiene cuatro muy concretas en la mesa, y no, aún no le hablan de Chivas. Confirmado. Ambriz se seguirá actualizando en Europa estos meses, pues tiene la firma idea de tener revancha en un banquillo del otro lado del charco”, fue parte de lo que publicó en el rotativo nacional.

Mohamed tampoco ha sido buscado por Chivas

En este sentido, el “Turco”, quien es uno de los sueños de Ricardo Peláez, tampoco ha sostenido acercamientos con Chivas, con todo y que ya reconoció el desafió que representaría dirigir a puros mexicanos: “Y aunque Tony Mohamed habló abiertamente de que el reto de dirigir a Chivas le atrae, la realidad es que el Rebaño no le han hablado aún al argentino, así que aún no sueñen con verlo por Guadalajara”, escribió el Franco.