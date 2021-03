Jaime Lozano a las Chivas: Las razones que lo colocan en la mira, según ESPN

El hecho de que los jugadores de las Chivas de Guadalajara estén encontrando un buen nivel en la Selección Mexicana que participa en el Preolímpico de la Concacaf en busca de un boleto para Tokio, hace pensar en que el estratega nacional, Jaime Lozano sería un buen candidato para suplir a Víctor Manuel Vucetich en el banquillo rojiblanco.

En ESPN, los comentaristas Álvaro Morales y Sergio Dipp explicaron que la brecha generacional entre el estratega Víctor Manuel Vucetich y los jugadores del Rebaño Sagrado puede ser parte de los factores en contra que los tienen lejos de los primeros lugares del Torneo Guard1anes 2021 con dos triunfos en 11 juegos y 12 puntos.

En este sentido, consideran que la juventud y personalidad del “Jimmy” le juega a favor para que los futbolistas de Chivas que están en el Preolímpico: Alexandro Mayorga, Uriel Antuna, Alexis Vega, José Juan Macías, Jesús Angulo y Gilberto Sepúlveda, tengan mejor comunicación en cuanto a lo que quiere de ellos dentro de la cancha.

Por tal motivo, Álvaro Morales comparó dicha situación con la que vivió Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs de la NFL, quien ha encontrado en el coach Andy Reid, a un verdadero mentor que ha sacado lo mejor de él para llevarlo a dos Super Bowls, ganando el del 2020: “Jaime Lozano a Chivas. Creo que lo había soñado hoy esa posibilidad, no porque lo deseara sino porque mi cabeza estaba sobretrabajando. Pero lo que quiero decir es que recordé una posición tuya (Dipp). Que si Pat Mahomes, en su afán competitivo llegó a dos Super Bowls, ganando uno, no descartaba la teoría que tú tenías de la diferencia de edad entre el head coach y Andy Reid y el QB de Kansas City”.

“Es exitoso en el caso de Kansas City, pero por el lado de Pat Mahomes tiene esa alma que no tiene Antuna, que no tiene Alexis Vega, que no tienen los jugadores de Chivas, es probable que pudieran pensar en la situación generacional, puede que para Vucetich y sus jugadores ya no sea una cosa óptima. A mí tres fuentes distintas me dicen que no le entienden a Vucetich, también me parece absurdo que no puedan entenderle, tampoco estoy diciendo que se vayan de fiesta con Vucetich. El carácter del “Jimmy”, quizá les dé la mano y le tomen el codo”, abundó Álvaro Morales, un férreo crítico del Rebaño Sagrado.