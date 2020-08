Jair Pereira no asegura su llegada a Chivas: "Los encargados sabrán qué quieren para su equipo"

Chivas de Guadalajara tiene totalmente confirmada la llegada de Víctor Manuel Vucetich como su nuevo entrenador para lo que se avecina en el recién comenzado Torneo Guard1anes 2020, pero con su arribo también es muy probable que le acompañe un viejo conocido como Jair Pereira.

El defensor, quien ya estuvo anteriormente con el Rebaño Sagrado, se encuentra libre tras salir de Querétaro. Sin embargo, el propio jugador no da por segura su vuelta al club y así lo dio a conocer en una entrevista concedida a Espn. "Al final del día los encargados son los especialistas para saber qué quieren para su equipo", afirmó.

El zaguero tiene una visión positiva de la plantilla actual. "Creo que tiene un gran plantel para hacer bien las cosas, pese a que sea el arranque del torneo, esperemos que con el tiempo ellos sigan desarrollando un buen fútbol porque la verdad no juega mal al fútbol, es un equipo muy dinámico", puntualizó.

Le bajaron el sueldo 70% durante el paron por la pandemia y numcaa le pagaron el 30% que habían quedado desde Marzo.

Por eso está demandando a Gallos.

Y aún no es refuerzo de Chivas.

Es una posibilidad más no un hecho.

Me lo dijo Jaír hace una hora. https://t.co/g8gV4CmdhC — odin ciani (@odin_ciani) August 13, 2020

Sus problemas con Gallos Blancos en lo económico fueron la gran causa de su salida. "En una instancia, como muchos lo saben, tuvimos una baja de sueldo. En lo personal fue un 70 por ciento y después ya no me pagaron ese 30 por ciento porque no acepté un convenio y no me quisieron seguir pagando esa parte", indicó.

Pereira espera alguna confirmación de Chivas en medio de una situación complicada en lo personal. "Yo con ellos no terminé bien (directiva de Querétaro). Lo intenté, no se pudo llegar a un acuerdo, y por eso hice el tema de la demanda. Desde marzo ya no recibo parte de mi salario".