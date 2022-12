Aunque la mayoría de los seguidores del Rebaño están conformes con la llegada de Guzmán, hay situaciones que no están concretadas al 100%.

Todo está listo para que las Chivas de Guadalajara anuncien la llegada de su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2023, el cual ha sido el más esperado por todos los aficionados, pero hay un pequeño detalle que puede echar atrás los deseos tanto de ambas directivas como de los propios seguidores rojiblancos y es que en este momento la pelota está en la cancha de Jesús Angulo.

Victor Guzmán por fin aceptó nuevamente vestirse con los colores del Rebaño Sagrado como lo hiciera en su etapa en fuerzas básicas y también en el 2019 cuando fue anunciado como una de las cartas fuertes del flamante, en aquel entonces, director deportivo Ricardo Peláez, pero un problema con un examen antidoping que resultó positivo fue lo que terminó con el sueño de que ambas instituciones quedaran conformes con la transferencia.

Ahora hay un obstáculo que para fortuna de todos no tiene que ver con sustancias prohibidas, sino con el convencimiento del Canelo Angulo para dejar su vida establecida en la Perla Tapatía y cambiar de aires con destino a León, ya que a pesar de que estaría siendo adquirido por Grupo Pachuca su futuro deportivo sería con el técnico Nicolás Larcamón, quien acaba de llegar a La Fiera.

Canelo Angulo podría tirar el fichaje de Guzmán

Ahora bien, la llegada del Pocho a Guadalajara en este momento depende prácticamente de una sola persona y esa es el Canelo, quien no ha dado el “sí” a la directiva tapatía para que se cierre la transferencia y se haga oficial el fichaje de Guzmán, proveniente de los campeones Tuzos, lo cual no sería algo nuevo en el equipo rojiblanco, ya que anteriormente jugadores como Gonzalo Pineda en el 2008 se negó a ir al Atlante y se reunió con el vicepresidente de futbol, Néstor de la Torre para notificarle su decisión, debido a que ya había sido vendido en el draft, pero finalmente se quedó en Verde Valle.

“Yo tengo mis dudas de que vaya a aceptar (Angulo), como en su momento pasó con Gonzalo Pineda y estuvo en todo su derecho de cumplir su contrato cuando estaba Néstor de la Torre, dijo ‘yo no quiero ir, no voy ir’ y se quedó en Guadalajara. Ahora hay que ver en que posición está Angulo. En la negociación no estaba pensado meterlo, pero ya se están estirando las cosas para poder encontrar esa brecha que le pueda dar al refuerzo que quiere, tampoco es que se vaya a caer el tema”, comentó el periodista de Azteca Deportes Jalisco, Alex Ramírez.

