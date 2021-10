¿Por qué con Leaño Chivas ya despertó? Jesús Molina detecta la clave del éxito

El capitán de las Chivas de Guadalajara, Jesús Molina admitió que no han cumplido con las expectativas que se generaron al inicio de la campaña, pero confía en que logren seguir por la línea del triunfo para calificar de manera directa a la Liguilla del Torneo Grita México Apertura 2021, al mismo tiempo que explicó los motivos por los que han recuperado la confianza con Marcelo Michel Leaño como técnico.

En conferencia de prensa este martes, el mediocampista del Rebaño Sagrado enumeró las cualidades que les ha inyectado el estratega interino en los cuatro duelos que ha dirigido, con todo y que solo han obtenido un triunfo y dos goles, mismos que apenas marcaron el domingo frente a Toluca en el Estadio Akron: “Marcelo es un técnico muy optimista, siempre alegre tratando siempre de contagiarnos, eso no quiere decir que con Víctor Manuel, Tomás o Cardozo no fuera así”.

“Pasa por la actitud de nosotros, cómo tomemos los cambios, adaptarnos a las circunstancias. Con Marcelo ha habido un cambio, pero no es porque con Víctor no lo hubiera habido, las cosas son como son. Con Víctor había buen ambiente también, pero las cosas no se dieron. Con todos los técnicos el ambiente ha prevalecido, con Marcelo no es la excepción, todos hemos tratado de adaptarnos a las circunstancias”, apuntó Jesús Molina.

Calificar a la Liguilla de manera directa es el objetivo

Por otro lado, Molina no descarta que Guadalajara se mete a la Fiesta Grande de manera directa, pues solo están tres puntos por debajo del tercer lugar que es Monterey con 20 unidades, con lo una combinación de resultados y dos triunfos más de los rojiblancos los podrían la semana dentro de los primeros puestos de la Liga MX, pues cabe recordar que el sábado recibirán a Cruz Azul en el Akron.

“Por ser el equipo que somos, pero hay que demostrarlo, no sólo con el escudo vamos a ganar. La aspiración es estar en los primeros cuatro, no hemos podido, hemos estado del cinco al 10. La importancia del próximo partido es sumar de tres y empezar a ponernos en la posición que hemos buscado todo el torneo. No será fácil, pero es una semana importante, se empezó con una victoria ante Toluca y esperamos hacer un buen partido”.

“La realidad es que estamos conscientes que ha sido un torneo irregular. No hemos sido lo que se planteó al inicio, eso está claro, no podemos mentirle a nadie. Estamos a tres puntos del cuarto lugar, eso te habla de que el torneo mexicano ha sido irregular o competitivo, como se quiera ver. Mientras exista la posibilidad de estar en los primeros cuatro lugares, dependerá solamente de nosotros y de hacer bien las cosas en estos cuatro partidos que quedan”, indicó “Chuy” Molina.