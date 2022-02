Jesús Molina envía mensaje, está devastado: Me dio tristeza e impotencia

Luego de que se diera a conocer que el capitán de Chivas de Guadalajara, Jesús Molina se perderá lo que resta del Torneo Clausura 2022 y la mayor parte del siguiente certamen, el mediocampista publicó un mensaje para expresar sus sensaciones, unas horas antes de someterse a una operación del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se le practicó este miércoles.

El volante del Rebaño Sagrado explicó en su cuenta de Instagram que con la cabeza más fría está tranquilo y con la mirada puesta en el futuro para recuperarse lo antes posible con tal de regresar a las canchas, pues afirmó que pensar en el porqué y las razones de su lesión solo le traerán mayores angustias.

“No puedo ocultar que al enterarme de la gravedad de mi lesión me dio tristeza e impotencia, pero ya más tranquilo me di cuenta de que las cosas pasan por algo. Entonces he decidido vivir el presente, aceptarlo como tal y disfrutar el proceso porque creo que soy más fuerte que mis pensamientos. De mi parte daré todo para regresar más fuerte, con una fe inquebrantable y una actitud a prueba de todo”, fue parte de lo que escribió el jugador de Chivas.

¿Cual fue la lesión de a Molina y sus consecuencias?

El capitán del Rebaño Sagrado sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, por lo que se espera que regrese a la actividad en un lapso entre siete y nueve meses, según información que emitió el Club Guadalajara mediante un comunicado, pero la realidad es que todo depende de cómo vaya su recuperación en las primeras semanas, tras su operación.

“Jesús Molina presenta rotura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Su pronóstico para la vuelta a la competición es de 7-9 meses. Jugadores, directiva y staff le enviamos toda la buena vibra a nuestro capitán para que pueda afrontar este reto de la mejor manera posible, recordándole que somos 40 millones de chivahermanos que lo acompañamos en su proceso”, manifestó el Rebaño en su página oficial.