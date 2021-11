El volante del Club Guadalajara, Jesús Molina, habló acerca del trabajo que ha realizado el estratega Michel Leaño a quien le ve todas las cualidades para obtener buenos resultados y sobretodo hacer un buen papel en el Repechaje contra Puebla que les permita acceder a los Cuartos de Final por el Torneo Grita México Apertura 2021.

El capitán del Rebaño Sagrado enumeró las ventajas que tiene el joven timonel de 34 años, no solo por el estilo de juego que busca implementar, sino por la competencia interna que se ha desarrollado en el vestidor con muchas oportunidades para jugadores jóvenes, quienes dijo, no se pueden quejar de que no han sido tomados en cuenta.

"Creo que hay muchas cosas rescatables, muchos jóvenes que se están consolidando, mucha cantera que ya empieza entrenar con nosotros, con miras a debutar muy pronto, dentro del club te das cuenta o palpas que hay cosas muy positivas y que estamos en ese proceso de renacimiento de Chivas porque es así, sabemos de la cuestión por la pandemia o en cuestión económica que no hay mucho refuerzo, pero que en fuerzas básicas es la oportunidad de oro para muchos de los jóvenes”.

"Todos han tenido oportunidad, no se pueden quejar de que no han jugado o que no tienen oportunidad dentro del equipo, nadie puede relajarse porque se sabe que el que está atrás está apretando fuerte y Marcelo no se toca el corazón para decidir por uno u otro, eso ha sido algo que se sabe manejar y que nosotros hemos entendido que nadie es titular indiscutible, que en el momento en el que uno afloja, está el otro atrás con el mismo compromiso, las mismas ganas de hacer las cosas bien”, abundó Molina en entrevista para TUDN.

Mayor compromiso en jugadores de Chivas

"Chuy" Molina también reveló que en el vestidor del Rebaño Sagrado existe más compromiso del que se veía anteriormente, sobretodo de los futbolistas que no eran amados en cuenta por Víctor Manuel Vucetich: "Dentro del vestidor veo que hay muchos jugadores que quizá antes no jugaban, que podían estar un poco resentidos, ahora empiezo a verlos un poco más comprometidos, con más responsabilidad, haciendo más grupo. Nos metimos de repechaje, no era lo que buscábamos, agarrarnos de ahí para hacer un muy buen repechaje y una muy buena Liguilla”.