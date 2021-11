Oswaldo Sánchez le tira con todo a Chivas: Me corrieron y me quedaron a deber mi bono por ser campeón

El ex guardameta de las Chivas de Guadalajara y uno de los últimos ídolos de la institución confesó la manera en que salió del cuadro tapatío cuando aún tenía contrato firmado por un año y medio más, aunado a que nunca le pagaron el bono que le habían prometido por salir campeón en el Torneo Apertura 2006 bajo las órdenes de José Manuel de la Torre.

A 15 años de que San Oswaldo dejó las filas del Rebaño Sagrado, hay muchos seguidores que todavía lo consideran un traicionero por haberse ido, sin embargo, el ahora analista de TUDN manifestó que todo esto fue contra su voluntad porque ya había sido negociado a Tigres de la UANL y Santos Laguna antes de que terminara esa Liguilla donde resultaron campeones.

En un podcast con TUDN, el ex arquero mundialista reveló parte de lo que vivió en sus últimos días como jugador de Chivas, pues considera que la decisión de que se fuera la tomaron Néstor de la Torre o Jorge Vergara con todo y que estaban luchando por un campeonato que al final se consumó cuando derrotaron a Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

“Me corrieron, año y medio de contrato firmado. Me dijeron que tenía que arreglarme con ellos (Tigres y Santos) y resulta que fuimos campeones y se vino la bomba. Néstor de la Torre o Jorge Vergara tomaron la decisión. Te voy a soltar otra, no cobré mi bono por ser campeón en Chivas en 2006. Era un meloncito (un millón de pesos). Ahora estoy añorando eso”, explicó Sánchez Ibarra.

Oswaldo no arregló problemas con Néstor de la Torre

En la misma emisión lo cuestionaron si en algún momento había intentando resolver la situación que quedó pendiente con Néstor de la Torre, con quien ha compartido transmisiones en TUDN, no obstante, el ex portero indicó que nunca llegaron a un acuerdo:“Ellos defendían una postura. No se aclaró nada. No hubo buena comunicación para aceptar que sí, cuando yo sabía que era verdad”.

Puedes ver las declaraciones a partir del minuto 40