¿Verdad o mentira? Revelan que JJ Macías nunca estuvo lesionado para ir a Juegos Olímpicos

La repentina negociación del Getafe por José Juan Macías con las Chivas de Guadalajara desencadenó una serie de versiones y polémicas generadas por el propio goleador, quien se bajó de los Juegos Olímpicos de Tokio asegurando que presentaba una lesión muscular en la pierna izquierda, pero hay quienes creen que dicho padecimiento nunca existió.

Fue el mismo JJ Macías quien emitió un comunicado para asegurar que tenía un problema que venía arrastrando desde hace varios meses, el cual le impidió asistir con el Tricolor a Tokio, aunque esto también coincide con que el futbolista tampoco tenía su lugar seguro en la justa olímpica y muchos advierten que prefirió renunciar antes que sufrir la decepción de no ser convocado.

En Fox Sports, el periodista André Marín manifestó su desconfianza total en los problemas físicos del artillero surgido del Rebaño Sagrado, argumentando que su intención era salir de México para reportarse con el Getafe de España, equipo que lo presentó este martes como uno de sus refuerzos para la temporada 2021-2022 de España.

“Yo creo que Macías no estaba lesionado, quería salir corriendo a España para presentarse en el Getafe y hacer Pretemporada, yo creo que Macías sacrificó los Olímpicos por jugar en Europa y ¿sabes qué? respeto su decisión”, fueron las palabras del reconocido comunicador en el programa La Última Palabra, dejando claro que más que una crítica fue simplemente su versión de los hechos.

Por su parte, Eduardo el “Yayo” De la Torre, ex goleador de las Chivas coincidió en que su intención no era jugar con alguna representación nacional en este verano, pues el Tricolor mayor también tendrá partición en la Copa Oro del 10 de julio al 1 de agosto: “Yo creo que sí sacrificó cualquier selección para presentarse en el Getafe. Más que sacrificar para mí no lo iban a llevar y por eso fue el acuerdo”.