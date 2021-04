Cardozo se lanza contra jugadores de Chivas: No están acostumbrados a un grande

José Saturnino Cardozo, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, explicó que no todos los jugadores están listos para jugar en un club grande como el rojiblanco, por ello consideró que hay elementos que son para “equipos chicos” porque no rinden lo que se espera de ellos.

El estratega paraguayo mencionó parte de las complicaciones que se viven en el Rebaño Sagrado a nivel jugador y entrenador, pues los futbolistas no siempre cumplen con sus mejor versión y esto genera problemas para los timoneles, hablando en específico de su caso, Tomás Boy y Víctor Manuel Vucetich.

"Muchas veces es difícil comprar jugadores para equipos grandes porque a lo mejor funcionan en un equipo pero no tienen la misma presión que puedan tener llegando a Chivas, no todos los jugadores están acostumbrados a ponerse esa camiseta, yo siempre escucho "¿Por qué juegan bien en otros equipos y en Chivas no pueden? ¿Por qué jugaba bien y en el América no puede?". La respuesta es muy sencilla: ese tipo de equipos no son para todos porque si no todos los jugadores se adaptarían y todos los jugadores estarían en equipos grandes", manifestó Cardozo en entrevista para ESPN.

El paraguayo añadió que hay futbolistas que logran desarrollar su mejor futbol bajo presión, pero otros por mucho talento que tengan, nunca se pueden adaptar a trabajar bajo las miradas de un equipo como Chivas: "La verdad es que no es fácil, a mí me tocó jugar en equipos grandes como Olimpia y cuando llegas a un equipo grande así te das cuenta de que no es para todos, los equipos grandes tienen otra presión, los equipos grandes tienen otra responsabilidad, entonces no todos se adaptan, hay jugadores que juegan mejor sin presión y cuando están relajados, hay también otros jugadores que les gusta la presión para mostrar toda la capacidad que tienen”.

José Cardozo tuvo un penoso paso por el cuadro rojiblanco dirigiendo 29 partidos, con nueve triunfo, ocho empates y 12 descalabros, pero la afición lo que más recuerda fue el vergonzoso último lugar en el Mundial de Clubes del 2018: "Uno sabe perfectamente lo que tiene en ese momento y peleas con lo que tienes porque la exigencia es grande. Muchas veces le cuesta tener competencia a Chivas porque depende mucho de elegir a los jugadores pero no es fácil que te traigan a esos jugadores que uno busca para armar un equipo competitivo, es una situación que pasó no solamente conmigo, pasó también con Tomás Boy, con Luis Fernando y ahora con Vucetich.

"Ahora resulta que hasta de Vucetich están dudando cuándo es el técnico más ganador y no ha encontrado el camino para pelear mucho más arriba, Es una situación que le ha pasado prácticamente a todos los entrenadores que hemos pasado por Chivas de que trabajas y de repente no consigues resultados, pero yo digo que torneo tras torneo le va a hacer difícil a Chivas porque no tiene muchas veces mercado para comprar", apuntó Cardozo.