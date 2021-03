Van Rankin explica que Chivas le dijo que se quedaba para el Guard1anes 2021

El zaguero del Portland Timbers de la MLS, Josecarlos Van Rankin reveló que antes de llegar al futbol de Estados Unidos, en Chivas de Guadalajara le habían confirmado que sería parte del plantel que encararía el Torneo Guard1anes 2021, pero de último momento las cosas cambiaron.

En su primer conferencia como jugador del Portland Timbers, Van Rankin explicó que después de realizar la pretemporada con el Rebaño Sagrado le informaron que sería considerado por el técnico Víctor Manuel Vucetich, pero en cuestión de días su situación cambió y tuvo que tomar la decisión de enrolarse en la MLS.

“De principio, no me quedé en la Liga MX porque me avisaron después de la pretemporada que yo me quedaba en Chivas. A los días me dijeron que ya no, sabíamos que había un poco de interés aquí en Portland, y en cuanto supe de ese interés realmente para mí fue muy motivante y emocionante conocer una Liga diferente y más como la MLS que ha crecido muchísimo y cada vez es mejor”, comentó Van Rankin.

El zaguero surgido de los Pumas de la UNAM manifestó que al principio vio un panorama complicado cuando recibió la noticia de que Chivas ya no lo tomaría en cuenta, pero la noticia de cambiar de aires a la MLS le resultó motivante, incluso pidió apoyo a algunos elementos ex de Chivas que ahora juegan en Estados Unidos como Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y Oswaldo Alanís.

You can stop saying "announce Van Rankin" now.��



Welcome to the Rose City, Jose! #RCTID pic.twitter.com/F2zD5q1CW2 — Portland Timbers (@TimbersFC) February 3, 2021

“Obviamente son cosas difíciles, pero sabemos que también son cosas del futbol estos cambios de ciudades, cambios de equipos, mudanzas, entonces uno tiene que sobreponerse, para mí fue un poco más fácil al saber que un equipo como Portland Timbers estaba interesado. Me cuentan eso, que es una Liga muy competitiva que me va a gustar mucho, la calidad de vida que se tiene acá, los equipos son muy serios. Me gusta muchísimo el nivel de competencia que hay aquí y espero afrontar este nuevo reto de esta manera", apuntó Josecarlos Van Rankin.