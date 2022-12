Cerca de viajar a España para seguir con su pretemporada con miras a la próxima campaña, en el Rebaño los jugadores no tienen idea acerca de contrataciones.

En el entrenamiento de este viernes 2 de diciembre en las instalaciones de Verde Valle, algunos jugadores del Club Guadalajara tocaron el tema que a la afición la tiene más preocupada de cara al Torneo Clausura 2023 y se trata de la contratación de refuerzos, los cuales no han llegado a más de 50 días de que fueron eliminados del Apertura 2022, pues la realidad es que hay más preguntas que respuestas.

En el Rebaño Sagrado siguen trabajando a marchas forzadas para ponerse a punto lo antes posible tratando de asumir el estilo de juego que pretende el estratega Veljko Paunović, no obstante, llama la atención que no hay caras nuevas más que los regresos de elementos cedidos a otros clubes como Ronaldo Cisneros, Alejandro Mayorga, Josecarlos van Rankin y Antonio Rodríguez.

ver también De tener un pie fuera de Chivas a jugar en España

Ante ello, el volante ofensivo Jesús Angulo fue cuestionado sobre la falta refuerzos y el Canelo manifestó que no ha sabido nada acerca del tema, pero destacó el buen plantel con el que cuenta Chivas para ser protagonista en el siguiente certamen que inicia el 5 de enero.

“Tenemos un buen equipo para competir y el nuevo profe que acaba de llegar. Los nuevos conceptos que estamos trabajando creo que tenemos un equipo para competirle a quien sea y por el tema de los refuerzos no he sabido nada de nuevos refuerzos, no creo que al grupo le desagrade cualquier refuerzo, pero estamos concentrados en nosotros y sabemos que tenemos un equipo para competir”, comentó el sinaloense.

Sergio Flores pide confianza a la afición de Chivas

Por su parte, la Morsa Flores también resaltó el trabajo del timonel serbio y la forma en que lo han demostrado en los dos duelos amistoso que acumulan ante Colima y Necaxa, lo cual le da confianza para pedirle a la afición que crea en el nuevo proyecto: “Han regresado nuevos, son refuerzos al final de cuentas, hemos trabajando intensamente, hemos deparado ideas nuevas cosas para demostrar para adaptarnos nosotros istmos, siento que con eso la gente nos va a apoyar porque nos vamos a matar en cada partido y vamos a dar el máximo”.

Encuesta ¿Chivas realmente necesita refuerzos? ¿Chivas realmente necesita refuerzos? No, necesita que sus jugadores estén al 100% Sí, seguro No sé, pero mal plantel no tienen YA VOTARON 0 PERSONAS





¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!