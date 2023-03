Sebastián Córdova es un futbolista que ha estado constantemente en el ojo del huracán debido a sus grandes cualidades como futbolista, mismas que lo hicieron debutar en América e inclusive estuvo a punto de llegar a Chivas; sin embargo, un polémico exdirectivo rojiblanco está convencido de que Roberto Alvarado es superior al canterano azulcrema.

Durante el mercado de fichajes de cara al Clausura 2022, el Guadalajara estaba buscando refuerzos y una de las opciones más fuertes de la directiva rojiblanca era la contratación del surgido de la cantera de las Águilas, por petición de Marcelo Michel Leaño; sin embargo, tras caerse dicha negociación se buscó una nueva alternativa en donde se cerró el intercambio de Uriel Antuna por Roberto Alvarado con Cruz Azul.

Es por eso que el exdirector deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, recordó el seguimiento que ha tenido sobre la carrera de Córdova; sin embargo, aseguró que la apuesta por el Piojo fue benéfica para a institución del chiverío.

“Lo tuve varios años, desde fuerzas básicas. Lo vi después ya de fuera, en el América en un buen nivel. Me toca en Chivas la fase esa de que va a Chivas, que sí, que no y la gente se pone furiosa y se cae la situación. Es cuando vamos por Alvarado, cosa que resultó y me parece mejor para Chivas”, declaró el exdirectivo en TUDN.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Puebla?

El Guadalajara tendrá una semana relativamente corta debido a que volverán a la actividad el próximo viernes 10 de marzo, fecha en la que los rojiblancos visitarán al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:05 horas, en búsqueda de hilvanar su quinto triunfo en fila en este Clausura 2023.

