El mediocampista canterano de las Chivas de Guadalajara, Alan Eduardo Torres, lanzó una advertencia en una entrevista este miércoles desde la concentración rojiblanca en Barra de Navidad tras cumplir la primera semana de trabajo con el nuevo cuerpo técnico, que lidera Veljko Paunović y confirmó que "es momento de dar la cara y demostrar" su talento en el venidero Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, con el joven volante incluído, cumplió este miércoles con una nueva doble tanda de entrenamientos en las instalaciones del hotel de concentración en Barra de Navidad, para continuar con los preparativos de la extensa pretemporada rojiblanca de casi dos meses o de 53 días exactamente, para el debut frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA de Acero, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

Lalo Torres, en una entrevista publicada por Chivas en sus redes sociales, el canterano del Guadalajara reconoció que "el torneo pasado no tuve los minutos que visualicé, que imaginé y pues, lo único que me queda es trabajar extra, hacer más cosas que me pida ahora el nuevo cuerpo técnico. Creo que la idea, la forma de trabajar de ellos, lo que están pidiendo, creo que encajo perfecto y bueno, es saber aprovechar la oportunidad".

El medio de las Chivas, de apenas 22 años de edad, fue borrado por el cuerpo técnico pasado de Ricardo Cadena durante el Apertura 2022 por la llegada de Rubén Fernando González como reemplazante de la pareja que integró Sergio Flores y Fernando Beltrán en la zona de recuperación. Ante su posiblidad de alienar con Veljko Paunović como ocurrió en su primera prueba en Verde Valle, aseveró que "uno siempre quiere estar en el once, pero fin de cuentas es un plantel bastante amplio y pues, en el lugar que me toque estar, creo que voy a apoyar siempre al compañero al que este y bueno, hacer lo posible por estar en ese once titular".

Torres apareció como pareja de Beltrán en la recuperación (Twitter)

Torres reaccionó a los trabajos con el nuevo cuerpo técnico, que lidera Veljko Paunović y afirmó que "es algo que le ha caído muy bien al equipo: La idea de juego, la forma de trabajar del entrenador y los auxiliares han encajado perfectamente en el equipo y se ha notado en los entrenamientos, o sea, esa alegría, esa vibra que se siente, el disfrutar cada entrenamiento, creo que llegó en un muy buen momento".

El mediocampista canterano del Guadalajara lanzó su advertencia al grupo con el que compite por la titularidad en su sector y analizó que "ante de que él (Paunović) llegara, vimos que le gusta trabajar mucho con los jóvenes y te transmite mucha confianza, no le importa la edad y creo que hay jugadores más grandes y confía mucho en nosotros los jóvenes y es momento de ahora sí dar la cara, de demostrar de qué estamos hechos".

