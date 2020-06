La aspiración de Zaldívar es porque "sabe que Macías va a ser el goleador de Chivas": José Ramón Fernández

Ángel Zaldívar, delantero de las Chivas de Guadalajara, regresó este semestre al redil y se sumó desde el primer día a la pretemporada de los tapatíos para el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, sobre el que consideró que su aspiración se centraba en anotar al menos seis goles, por lo que fue muy criticado y en el programa Futbol Picante analizaron su situación.

El atacante zurdo del Rebaño Sagrado, de 26 años de edad, se encuentra realizando la pretemporada con los rojiblancos en la ciudad deportiva de Verde Valle al ser incluído en la plantilla principal ante la posible salida del canterano José Juan Macías en el mercado europeo y este martes en una video conferencia de prensa argumentó que su proyección estimaba unos seis goles, su tope como jugador de Chivas. Algo que fue muy criticado.

El análisis incluyó los goles anotados por minutos de los delanteros de Chivas (ESPN)

La mesa del programa Futbol Picante, que transmite la cadena internacional Espn, analizó las declaraciones del rojiblanco, que viene de cumplir año y medio de cesiones entre Monterrey y Puebla, en especial sobre su aspiración para el Apertura 2020, por lo que fue criticado de inicio por David Faitelson al señalar que "yo había dicho que JJ Macías no es Zaldívar, se pone una meta muy conservadora, por no llamarle baja, por no llamarle todavía algo peor. Seis goles en el torneo".

José Ramón Fernández, experimentado comentarista de la cadena Espn, interrumpió a su colega y señaló que "él (Zaldívar) sabe que Macías va a ser el goleador (titular) de las Chivas, no él. Macías y también está Vega y Antuna, por si a caso" y agregó que "se van a repartir los goles", para argumentar la cantidad que mencionó el "Chelo" como su aspiración para el próximo semestre del campeonato mexicano, que comenzará el 24 de julio.

El delantero zurdo, que se encuentra en la pretemporada rojiblanca, aseveró en frases sueltas durante la video conferencia de prensa del martes que "a mí lo que me toca es hacer bien las cosas y dar lo mejor de mí" y resaltó que "es extraordinario ver que en Chivas exista esa competencia, el plantel tan basto". Por lo que argumentó que "vengo con esa mentalidad de jugar, hacer goles y aportar al equipo que es lo más importante. Esa cantidad (seis goles) es por lo que vengo y pensar en más".