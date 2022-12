El flamante director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović, habló este miércoles en una especial conferencia de prensa tras la sesión matutina en Verde Valle y se refirió de forma específica a la posibilidad de llevar en su plantel a los mundialistas Roberto Alvarado y Alexis Vega, tras culminar su participación con la Selección Nacional de México en Qatar 2022, para la esperada gira por España de pretemporada.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, bajo las ordenes del serbio, cumplió este miércoles con una sesión matutina de entrenamiento en las instalaciones la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los preparativos de la extensa pretemporada de 53 días exactos, para el debut rojiblanco frente a los Rayados de Monterrey en el Estadio de Acero, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Paunović, quien participó en la conferencia de prensa desde Verde Valle previo al partido en que la Selección Mexicana venció 2-1 a Arabia Saudita pero no le alcanzó para avanzar en el Grupo C del Mundial, se refirió a la posibilidad de incluir a sus estelares atacantes Alexis Vega y Roberto Alvarado, por lo que advirtió solo que "en el caso que México no califique, pero es algo que de momento desde aquí les mandamos todo el apoyo y no lo estamos considerando, porque estamos seguros que México va a pelear hasta el final".

El estratega de las Chivas, durante su intervención en Verde Valle, aseguró que "nosotros tenemos una idea y para los jugadores que han participado en el Mundial, sobre todo (Alexis) Vega, que ha jugado de inicio todos los partidos (en Qatar 2022) y también ha estado participando en toda la preparación de la Selección; por lo tanto, esos minutos van a determinar la decisión en cuanto al descanso, si va a tener o se va a incorporar inmediatamente". Por lo que el serbio asomó que también dependerá de la disposición del atacante de reportar.

Veljko Paunović, quien compartió conferencia con el defensor Antonio Briseño, aseveró que su deseo es contar con sus elementos estelares para implementar su idea de cara al Clasura 2023 y admitió que en su cuerpo técnico: "Queremos que los jugadores lo antes posible esten con nosotros, pero también por otro lado, tenemos ese sentido común, no y vamos a considerar su situación una vez que la decisión sea más clara". Una contradicción que dejó en el aire si Vega o Alvarado se incorporarán a la gira por territorio español, que comienza el lunes 5 de diciembre.

