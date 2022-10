La contundente critica de Rafael Lebrija a la etapa de Ricardo Peláez en Chivas: No ha logrado nada, tiene dos o tres jugadores buenos

El recordado exdirectivo de las Chivas de Guadalajara en la era de Jorge Vergara, Rafael Lebrija, ofreció una reveladora entrevista minutos antes que se confirmara la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva de la institución tapatía la tarde de este martes en las instalaciones del Estadio Akron y una gestión que criticó de forma contundente al afirmar que "no ha logrado nada" y advertir que en el plantel "tiene dos o tres jugadores buenos".

El dirigente del Rebaño Sagrado, entre 2009 y 2010, platicó vía telefónica con el programa Marca Claro en MVS Radio y aconsejó que más allá de pensar en reforzarse con jugadores de otros equipos, necesitan formarlos al asegurar que "el problema del Guadalajara es que depende de sólo futbolistas mexicanos, estuve cerca de un año en el club y creo que lo que se debe hacer es reforzar las Fuerzas Básicas, traer gente que a vengan a enseñar, la técnica, que les diga a los jóvenes: hay que hacer esto, lo otro. Esa sería la solución".

Lebrija aseveró que Chivas debe replantearse varias cosas, como el desarrollo de algunos elementos y criticó el trabajo del ahora exdirector deportivo al referir que "lo que haría es revisar la actuación que ha tenido durante estos últimos años Ricardo (Peláez) y tomar una decisión al respecto, en caso que sea necesario. Es decir, no ha logrado nada, es la realidad del club Guadalajara. Entonces, habría que revisar en dónde está el mal, tiene dos-tres buenos jugadores, los demás como que no se enchufan, no están al mismo nivel. Eso es lo que habría que ver, más que quitar a (Ricardo) Cadena o tomar decisiones rápidas".

El exdirigente se aventuró a señalar que "al Güero (José Luis) Real subirlo como director técnico, porque conocía a los muchachos que estaban abajo y si el Guadalajara nada más depende de esas Fuerzas Básicas, lo que debe hacer es reforzarlas, traer gente que venga a enseñar, creo que esa sería la solución al no tener la opción de conseguir extranjeros, tiene que reforzar al 100 por ciento las fuerzas básicas para que tenga los elementos necesarios para poder competir".

Lebrija confesó que "no le vi ningún avance, estuvo en la pelea, tuvo buenos resultados, pero fueron esporádicos. Insisto en que debe revisar atrás y mejorar las fuerzas básicas. Tiene que basarse en eso, ahí es donde tienen que meter el dinero y no estar dependiendo de que le vayan a vender o no a un mexicano. Es el equipo nacional por excelencia y tiene que reforzar ahí abajo, es lo que yo haría".

