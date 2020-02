La curiosa anécdota de Toño Rodríguez con Juan Pablo Vigón

José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles en una entrevista a través de Facebook Live una anécdota curiosa que tuvo en su infancia con Juan Pablo Vigón, actual volante ofensivo de los Pumas de la UNAM y que determinó su fijación por la posición de guardameta.

El Rebaño Sagrado, que viene de igualar el sábado 2-2 con Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, se prepara desde el lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, mientras que se mantiene la duda de la participación de José Juan Macías, Alexis Vega y Fernando Beltrán para el compromiso del sábado frente a los Tigres UANL.

"Toño" Rodríguez, titular en el arco durante la gestión de Luis Fernando Tena como director técnico del Club Deportivo Guadalajara, rememoró un episodio de su infancia que lo marcó por completo en su carrera y fue cuando se colocó los guantes por primera vez, debido a una competencia con otro jovencito, durante la segunda parte de esta entrevista con Chivas TV.

El arquero rojiblanco, quien platicó a través de Facebook Live, recordó que "de niño teníamos un delantero muy bueno y él lo sabe hoy en día: Juan Pablo Vigón, yo jugaba con él de delantero y no le ganaba. Un día, a los cinco años, le digo a mi mamá: no le gano a Juan Pablo, déjame ver si de portero le gano y fue la primera ocasión que me puse los guantes y curiosamente los dos llegamos a Primera División".