El próximo jugador del Atlanta United en la Major League Soccer (MLS), Raúl Gudiño, reveló en una entrevista exclusiva que se marcha de las Chivas de Guadalajara con una deuda pendiente y que no logró concretar en esta segunda etapa de casi cuatro años en el redil, por lo que se va a Estados Unidos con ese anhelo.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado regresaron la tarde de este domingo a la Perla Tapatía, en el marco del Día del Padre, luego de cumplir con una gira de dos partidos en Estados Unidos y esta semana ultimarán los detalles de la pretemporada rojiblancas con miras al debut en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, programado para el sábado 2 de julio frente a FC Juárez en el Estadio Akron.

Gudiño, quien se unirá a las filas del Atlanta United, aceptó en una entrevista exclusiva con la cadena TUDN que se va en deuda, pues refirió que "me hubiera gustado haberme ido campeón, haberme ido con algo más, siempre buscamos algo más, siempre buscamos objetivos, no logramos muchos de ellos, pero creo que me voy con esa tranquilidad de haber defendido, de haber cumplido el sueño de representar a Chivas, de portar esa camiseta y hacerlo con mucho orgullo".

El arquero ya fue despedido en redes sociales por el club (Chivas)

El portero canterano aseguró que terminó en buenos términos su relación con el alto mando del Club Deportivo Guadalajara, equipo al que volvió en 2018 tras su breve pasantía por el futbol europeo. Gudiño reconoció que "no (hay rencor), creo que para nada a final de cuentas nosotros estamos a veces de paso en los clubes. Siempre uno busca dejar su huella, ser leyenda, ser un ídolo con la camiseta que representas sea cual sea, pero a final de cuentas esto es un trabajo, es el fútbol y así nos tocó".

Gudiño se despidió en el cierre del Clásico Tapatío de la Liguilla del Clausura 2022

El espigado guardameta, formado en Verde Valle, reconoció que puede regresar al redil en un futuro, una institución a la que agradeció por el apoyo, sin olvidar a sus compañeros por todo el tiempo compartido.

