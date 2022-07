Ricardo Cadena, entrenador de las Chivas de Guadalajra, no se guardó verdades y crucificó al debutante Santiago Ormeño en la conferencia tras el agónico empate 2-2 con Querétaro en la Jornada 5 del Apertura 2022 de Liga MX.

El cuestionado director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, no se guardó las verdades la noche del miércoles y en la conferencia de prensa crucificó sin atenuantes al debutante Santiago Ormeño por su rendimiento en la cancha tras sufrir el agónico empate 2-2 con los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora, en el marco de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y por una decisión en específico durante los últimos del encuentro.

El entrenador principal del Rebaño Sagrado atendió a los representantes de los medios locales tras el sufrido pacto en Querétaro y desaprovechar una inmejorable ocasión para concretar su primer triunfo del campeonato, luego que los goles de Sebastián Pérez Bouquet (25') y Alexis Vega (80') de penal, pusieron siempre en ventaja a los rojiblancos. Pero los errores defensivos tanto del portero Miguel Jiménez como del debutante Ormeño permitieron las anotaciones de los argentinos Ariel Nahuelpan (45') y Mario Osuna (88') también de penal, que sellaron la paridad en La Corregidora.

ver también Chivas sigue hundido en la tabla tras la Jornada 5

Chivas, que posee cuatro empates en cinco fechas y se mantiene en la zona baja de la clasificación general, ahora recibe el sábado a los Tuzos de Pachuca en el Estadio Akron con la única e imperativa misión de concretar la victoria, la primera del campeonato y comenzar a escalar posiciones en la tabla, para poder avanzar a la Liguilla.

Cadena, durante su intervención en la conferencia de prensa en el Estadio Corregidora, lamentó que su equipo siga sin poder ganar en este semestre y se pronunció de manera especial sobre el amargo debut del delantero Santiago Ormeño, quien cometió un penal al minuto 88 para ceder el empate 2-2 de los Gallos Blancos tras ingresar de cambio menos de 20 minutos antes de su desafortunada decisión en el área, que extendió esa sequía de victorias del Guadalajara.

Ormeño ingresó en el segundo tiempo para fallar una ocasión clara (IMAGO7)

El técnico de las Chivas no tuvo defensa con el desempeño del debutante, como en el pasado hizo con su delantero Ángel Zaldívar y por el contrario, lo crucificó al señalar que "Santi (Ormeño) no ha tenido el mejor debut o la mejor participación con el equipo". Por lo que desvió la intención de su discurso y agregó que "estamos buscando con ellos encontrar el gol, encontrar esa contundencia, tener ese referente de ataque y seguiremos luchando, seguimos trabajando, buscando opciones, variantes. Hoy intentamos de muchas formas y esa es la responsabilidad nuestra. Yo no bajaré la guardia, seguiré luchando, intentando conseguir los resultados y buscar como los muchachos puedan representarnos de una mejor manera dentro del campo, para así darles la satisfacción que está buscando el equipo darle a nuestra afición".

