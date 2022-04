El polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, Cristian Calderón, se declaró este jueves en una entrevista exclusiva con TUDN al reconocer su amor por la playera rojiblanca y aseguró que espera sea como un matrimonio: hasta que la muerte los separe.

El primer equipo del Rebaño Sagrado entrenó este jueves en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para completar la preparación de su próximo compromiso: frente a Necaxa en el Estadio Victoria, correspondiente a la Jornada 17 y última del Torneo Clausura "Grita México" de Liga MX.

El "Chicote" Calderón, durante la plática en exclusiva que sostuvo en Verde Valle con TUDN, recordó que "tuve problemas extra cancha que era por lo mismo, no jugaba y yo quizás me desconectaba más, por eso. Ya con mis hijos, con mi esposa, la mentalidad es otra. Es alguien a quien le agradezco mucho, a mi esposa, porque me ayudó a mi a cambiar en ese sentido. Gracias a ellos, es que no fui a más en esos problemas".

El polivalente extremo reconoció que "sí, definitivamente es otro el Chicote Calderón que está ahorita, aquí, al de la Jornada 13 o 14 a lo mejor, es totalmente diferente". Agregó que "en su momento, tuve una plática con Marcelo (Michel Leaño), tuve una plática con mis compañeros, igual y yo les dije que si veían algo en mi, que me lo dijeran. Si a lo mejor estoy metido, pero no lo sienten tanto, prometo que voy a dar más, creo que fue dos semanas antes de ir a Estados Unidos a los amistosos. Agradecido estoy con Marcelo en su momento de la oportunidad que me dio, hoy con Ricardo Cadena también se lo digo. Creo que tras cada partido le digo: Gracias, por confiar en mi, porque al final me está dando la oportunidad y creo que no le he fallado a él y al equipo menos, pues ahorita sabe que estoy muy metido en esto y me siento hasta diferente yo. Por dentro me siento diferente".

El lateral izquierdo del Guadalajara, que también puede desempeñarse como volante y extremo por su banda, se declaró en plena entrevista con Erick López, corresponsal de TUDN en la Perla Tapatía y confesó que "a mi me gustaría vestir la playera de Chivas muchísimo tiempo. Yo, por mi, la vestiría siempre. Quisiera estar aquí siempre, eso es lo más chingón, vestir esa playera es lo más bonito".

