El portero estelar de las Chivas de Guadalajara, Miguel Jiménez, reaccionó este miércoles en una entrevista exclusiva a la eliminación de la fase de reclasificación a la Liguilla por parte de la Liga MX a partir del próximo Torneo Apertura 2023 y que afecta directamente a los rojiblancos, por lo que reveló el sentir de toda la plantilla al respecto del paquete de reformas que presentó el novedoso Comité de Selecciones Nacionales de la FMF, en el que forma parte el presidente de la institución Amaury Vergara.

El guardameta canterano del Rebaño Sagrado, durante la amena plática que sostuvo este miércoles con Marca Claro, aseveró que "es un formato que ya había estado en torneos anteriores. Uno lo toma de la mejor manera siempre, estamos en un equipo grande, donde todo el grupo, los jugadores que estamos acá queremos estar entre los primeros lugares. A final de cuentas, el torneo pasado estuvo ahí y estuvimos en repechaje, pero es parte del torneo, tenemos que adaptarnos y asimilarlo ahora a este formato".

El Wacho Jiménez, quien ha tenido un destacado inicio de torneo con las Chivas al dejar actuaciones brillantes en el arco, añadió en su plática con Marca Claro que "no nos enfocamos en calificar de ocho o de siete, porque sabemos que Chivas es un club grande, que merece estar en los primeros lugares, eso conlleva a trabajar a ser eficiente día con día. Creo que en el equipo nos estamos preparando bien para lograr nuestras metas, que una de esas es estar entre los primeros cuatro".

El arquero estelar de las Chivas al ser consultado además sobre la reducción de extranjeros y si esa decisión beneficiará al Rebaño, se limitó a responderle a Marca Claro que "al final somos once contra once. Nosotros somos un club mexicano, estamos enfocados en trabajar día a día, ir partido a partido que es lo más importante a final de cuentas".

Miguel Jiménez, en cuanto a las expectativas del Guadalajara, le confirmó a Marca Claro que "estamos en un proceso, aunque la exigencia y presión que conlleva Chivas, siempre es quedar campeón y estar en los primeros lugares, para eso trabajas día a día y poder estar ahí. Nadie quiere estar en los últimos lugares y por eso uno trabaja y se esfuerza día a día para poder estar en los primeros lugares; Chivas es lo que te pide, no que solo califiques de repechaje. Aquí si no estamos entre los cuatro primeros, si no estas peleando campeonatos, creo que es un fracaso".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!