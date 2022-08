El exjugador del Guadalajara admitió que hay muchas diferencias generacionales, aunque lamentó que los jóvenes no se enfoquen en su preparación y estén más al pendiente de otras cosas.

Las nuevas generaciones van implementando nuevas ideologías que suelen ser contrastantes con las que prevalecían anteriormente; sin embargo, el exjugador de Chivas, Patricio Araujo, expresó su inconformidad por la relevancia que tienen las redes sociales en los futbolistas más jóvenes, comparándolos con elementos históricos que defendieron la playera del Guadalajara.

“La principal carencia que hay con los jóvenes en estos momentos es el exceso de redes sociales, el exceso de ver a muchos jugadores, muchos no dan un buen ejemplo. Aretes, cabello pintado, tatuajes, todo eso habla de una imagen que hace muchos años no se veían en los jugadores profesionales. Yo no vi a un Joel Sánchez así, a un Coyote así, a un Ramón Ramírez así, son tiempos diferentes”, reveló en entrevista para Bolavip México.

El Pato aseguró que varios elementos de otros países suelen ser referentes entre los jóvenes mexicanos, quienes descuidan su preparación física para poder ser un deportista de alto rendimiento, poniendo de ejemplo de éxito a Cristiano Ronaldo.

“Hay jugadores con enorme calidad que hacen estas cosas, pero te muestran una cara dentro de la cancha. Pero hay otros que también seguimos, que a veces sí y a veces no. El jugador joven al ver estas actitudes y que ellos tienen éxito piensan que siendo como este jugador seré igual de exitoso, pero no, parte mucho de la preparación física. Ya es muy atleta el futbol y a algunos les da con la calidad y lo poquito que trabajan, pero creo que para poder ser un jugador diferente, ahí vemos a Cristiano Ronaldo que entrena muchas horas al día”, concluyó Araujo.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Tapatío?

Tras el descalabro en Mazatlán, el Guadalajara deberá dar rápidamente la vuelta a la página y comenzar a prepararse para el compromiso del próximo sábado cuando recibirán en la cancha del Estadio Akron al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío en punto de las 21:05 horas, donde tratarán de conseguir su primer gol en casa y con ello, su primer triunfo del torneo.

