La insólita recomendación de José Luis Higuera para reanudar la Liga MX y que hizo estallar a todos los aficionados

José Luis Higuera, ex directivo de las Chivas de Guadalajara y actual panelista en el programa Futbol Picante que transmite ESPN, analizó cuáles podrían ser los escenarios para retomar la actividad en la Liga MX aún durante la actual cuarentena y recomendó regresar a la acción, pero con partidos a puerta cerrada, pensando como una alternativa y solución a los problemas económicos que muchos clubes ya enfrentan y para entretener a la afición en aislamiento.

El integrante del panel de comentaristas del programa estelar de la cadena internacional ESPN en México argumentó que "no hay que pasarnos de idealistas: si las condiciones están dadas para jugar a puerta cerrada, creo que no debería existir temor de tomar ese liderazgo, esa posición y dentro de las medidas de seguridad para la salud, con cada staff restringido, se pudiera retomar la liga a puerta cerrada mucho antes de lo que se pudiera pensar, y sin caer en situaciones demagógicas que pudieran afectar muchísimo".

Chivas jugó su último partido el 15 de marzo, hace ya 23 días

Higuera, desde diversas perspectivas, considera viable la opción de volver a la acción, siempre y cuando prevalezca el orden en materia de salud y seguridad de los protagonistas, que son los jugadores al considerar que "socialmente hasta podría ayudar, porque regresa el entretenimiento. Soy partidario del cero catastrófico y absolutista: hay temas que se deben priorizar, pero un partido de futbol acotado, se pueden hacer con cuestiones muy cuidadas".

El ex CEO rojiblanco agregó que "se pueden hacer partidos a puerta cerrada con poca gente y dando seguimiento estricto al futbolista, se pudiera intentar o plantear, porque no es tan complicado. Lo más complejo sería la transportación de los futbolistas de un lugar a otro, pero de alguna manera puedes intentarlo. Sin caer en alguna irresponsabilidad, se puede evaluar la reactivación de la liga a puerta cerrada de una forma más pronta que después". Su recomendación fue criticada duramente por los aficionados.

Son negocios no esenciales. QUE YA NO SE JUEGUE NINGÚN PARTIDO, NO SEAN NECIOS. — [email protected] (@0hmontalvo) April 7, 2020

Aún así puede haber contagio no es una actividad estrictamente necesaria si fuera así créanme en otros lados ya lo estuvieran haciendo no porque lo diga este, que, que?? — Octavio Sen (@OSENA3) April 7, 2020

Y apoco los futbolistas y cuerpo técnico no son personas que deberían de estar unidos y protegiendo a la familia??

Somos humanos todos chingado!!! Si no se puede no se puede y yá!!!! — legalmente Negro (@neggrito77) April 7, 2020

Los jugadores son personas, no son ganado, también tienen derecho a conservarse aislados... dos meses y listo, nadie se muere... ese Higuera solo está tratando de ser polémico, que joda!! Que juegue el... — Foster ✌�� (@nahumnf) April 7, 2020

¿Que parte de emergencia sanitaria no entiende? �� — SoyOmar (@OmarFL9) April 7, 2020

José Luis Higuera, en una entrevista publicada por la cadena ESPN, refirió que el escenario que más perjudicaría a los clubes en materia económica sería la falta de ingresos durante los próximos cuatro meses y recomendó que "para mí, que suspendieran este torneo (Clausura 2020) y que el próximo iniciara hipotéticamente en agosto. No creo que muchos clubes aguanten, porque hablaríamos de una suspensión de ingresos totales, y yo dudo que la gente que trabaja en los clubes estuvieran de acuerdo en no recibir un solo peso. Nada, hasta agosto. Eso es insostenible" y añadió que "no veo las economías o los patrimonios de los clubes aguantando cuatro meses con cero ingresos y aguantando el gasto, habría clubes con una situación muy complicada".

El ex directivo rojiblanco argumentó en el factor económico que "mucha gente no dimensiona, pero son cuatro meses de mantener una estructura. Le pagas un porcentaje del salario a todo mundo, desde el que abre la puerta hasta el jugador o el directivo, pero si un club no tiene ingresos, porque no hay torneo y ahí no te paga la tele, no tienes entradas, ni patrocinadores, que no tienen por qué pagar, porque no te estás exhibiendo. Hay clubes que viven al día, o cobrando sufren el gasto al mes y terminan cortos el último mes, ¿cómo van a aguantar cuatro meses con cero ingresos?, es casi un torneo".