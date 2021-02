La intranquilidad de Alejandro Mayorga por inicio de Chivas en Guardianes 2021

Alejandro Mayorga, defensor de las Chivas de Guadalajara, regresó en diciembre al redil después de estar un año cedido a préstamo con los Pumas de la UNAM, equipo con el que disputó la Gran Final del pasado Torneo Apertura Guardianes 2020, pero no estuvo con los rojiblancos en su regreso a una Liguilla y por lo que se esperaba un comienzo muy diferente en este nuevo campeonato, aunque reconoció que todavía están a tiempo de reaccionar y meterse entre los primeros lugares de la clasificación general del Guard1anes 2021.

El espigado canterano del Club Deportivo Guadalajara compareció este viernes a una video conferencia de prensa, previo a la sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para ultimar los detalles con miras a su próximo partido: el lunes frente al club Pachuca en el Estadio Hidalgo, un duelo válido por la séptima jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Ale Mayorga, tras ser consultado sobre los próximos rivales de las Chivas, reveló que "Pachuca sabemos que no viene de la mejor manera, sabemos que tiene grandes jugadores, ahorita no hay rival fácil. Más allá del lugar en que este en la tabla, tenemos que preparar el juego como si fuera el primer lugar (o el líder de la clasificación). Sabemos que es una buena oportunidad para nosotros, para empezar a escalar en la tabla y enfocarnos en este partido primeramente. Y en el de Pumas, no han venido de la mejor manera tampoco, no sé qué es lo que este pasando (en Pumas), cada partido y cada torneo es diferente. Ahorita me toca estar acá, ya no se lo que pase allá".

El lateral izquierdo del Guadalajara, en cuanto a la actual posición del Rebaño Sagrado en la clasificación general, reveló que "me causa intranquilidad, no me siento cómodo con eso (estar en el puesto 12 de las posiciones), porque sé que el equipo está para mucho más, está para estar peleando los primeros lugares. Evidentemente, son circunstancias, han sido resultados circunstanciales, pero bueno, si ves la tabla: entre nosotros, que somos el 12 y el octavo son tres puntos de diferencia, del séptimo al primero son otros tres puntos. La realidad es que estamos a tiempo para poder reaccionar, ir escalando en la tabla y meternos a pelear los primeros lugares".

Alejandro Mayorga sobre el actual grupo de la selección mexicana Sub-23

Mayorga fue uno de los seis elementos de Chivas en el más reciente microciclo del Tri Sub-23 (FMF)

El defensor de las Chivas afirmó que "para mí, está en un excelente nivel, es una selección compuesta por muchos jugadores de mucha calidad. Que estemos siete que pueden ser hasta nueve de Chivas, obviamente llama la atención y habla bien".

