El español Fernando Hierro, excapitán del Real Madrid y la Selección Española, fue oficializado este lunes como nuevo director deportivo de las Chivas de Guadalajara y la institución a través de su canal por suscripción transmitió una entrevista diferida que le efectuaron aún en la ciudad de Madrid, donde reveló toda su motivación al asegurar que "tenemos que jugar con mexicanos y ese es un reto precioso".

El dirigente del seleccionado español que conquistó la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 se confesó "ilusionadísimo, es la palabra. Muy ilusionado con el nuevo reto, va a ser una experiencia fantástica. Es verdad que hay diferentes motivaciones y Chivas es una gran motivación, en el sentido que sabemos lo que significa el club, lo importante que es el club, sabemos lo que representa, que tiene una identidad; es diferente al resto, entonces, es un reto personal muy bonito, al cual voy con mucha ilusión, sin duda".

Fernando Hierro, de 54 años de edad, reconoció en la entrevista realizada el fin de semana en Madrid antes de aterrizar este lunes en la Perla de Occidente y transmitida por Chivas TV, aseveró que "lo que quería era ir a un sitio que realmente me despertase la ilusión de un reto, un proyecto, una visión, una forma de entender el futbol y Chivas lo es. Cuando uno ve la cantidad de seguidores que tiene, la cantidad de aficionados que tiene, no solo en México, en el mundo y el corazón que tiene, evidentemente, eso despierta la ilusión y a mi. Desde el primer día que me contaron la posibilidad, cuando empezamos a hablar, es de reconocer que se despertó en mi una motivación, porque es un proyecto diferenciador, que lleva en el alma a millones de mexicanos".

Hierro recibió en Madrid su uniforme como directivo rojiblanco (Chivas)

El exdefensor del Madrir reveló que "donde va a radicar más es en el trabajo diario de una metodología, una forma de entender lo que son las Fuerzas Básicas, pero lo que no nos podemos olvidar es del primer equipo. Nosotros, el reto que adquirimos de mi parte, es ver a esos chavales que empiezan con 17-18 años en categorías inferiores y verlos que rindan al máximo nivel en el primer equipo. Si esa cadena somos capaces de hacerla, que la gente se sienta más orgullosa de decir que tenemos unas Fuerzas Básicas muy buenas, hay jugadores muy buenos y le tenemos que poner una ilusión, una línea de trabajo, un proyecto y de eso se trata".

"De saber, que otros equipos lo tienen más fácil por llamarlo de alguna forma, en el sentido que si no lo tengo, voy y lo busco afuera; nosotros lo tenemos que crear en esos niños de pensar que algún día voy a jugar en el primer equipo. Hay gente que le gusta un tipo de proyecto, hay que le gusta otro tipo y a mi me ilusiona mucho este proyecto, donde nosotros creemos la proyección del jugador mexicano formado en la cantera sea diferenciador con el resto". Fernando Hierro

El exdirectivo del club Málaga advirtió que "ese es el unico camino que tenemos, a partir de ahí, la segunda línea de trabajo va a ser mucho de scout, de buscar chavales jovenes con talento. Esas son las dos claves, un proyecto donde ilusionas a los jugadores mexicanos que esto es un club diferente y segundo, hacer una metodología para que los jovenes que lleguen a nuestras fuerzas básicas terminen en el primer equipo con un rendimiento a nivel profesional extraordinario".

Fernando Hierro, durante la entrevista que transmitió este lunes Chivas TV, reconoció que la Liga MX "no descansa. Sabemos que es especial, peculiar, son dos liguillas. En la Liga mexicana no hay 38 jornadas y no hay mucho tiempo, hay que acelerar los procesos y tener las ideas muy claras, los conceptos muy claros, a donde quiere ir las decisiones. En ese sentido, estamos preparados, también. Sabemos la ilusión que tiene Amaury (Vergara), el club, por saber y entender donde queremos llegar y su ilusión al final es disponer de todos los mejores jugadores mexicanos que podamos y esa es nuestra ilusión. Tenemos que adelantar mucho el proceso del scouting, del visionado, de los jugadores que esten en los demás clubes, porque al final sería más fácil, a lo mejor los 17 equipos que están en la Liga, pero no podemos venir a Europa, no podemos ir a Argentina o Brasil a fichar, nosotros tenemos que jugar con mexicanos y ese es un reto precioso. Y creanme que vamos a ir reclutar a todos los mejores jugadores que podamos".

