Las Chivas de Guadalajara dieron a conocer este viernes 17 de febrero del 2023 una lamentable noticia y es que José Juan Macias nuevamente sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo tendrá fuera de actividad entre ocho y nueve meses, según el primer reporte médico, pero la capacidad física del atacante rojiblanco, así como su edad y sobretodo la fortaleza mental que ha mostrado el futbolista lo harán regresar más fuerte que nunca.

Fue a través de un comunicado del Rebaño Sagrado que se dio a conocer el nuevo problema que aqueja al goleador mexicano, quien estaba muy cerca de volver a la actividad después de la operación en la misma rodilla a la que se sometió en el 2022 y que lo tenía entrenando con el primer equipo al haber recibido el alta médica hace algunas semanas.

“El delantero del Guadalajara presenta una rotura total de ligamento cruzado anterior, provocada por la recepción de un salto unipodal fuera de balance, que generó un valgo forzado y consecuente lesión. El día de hoy se le realizó una cirugía de reparación que resultó exitosa, utilizando un auto injerto. El pronóstico para la vuelta a la competición es de entre 8 y 9 meses. Es importante resaltar que esta lesión no se trata de una recaída en el proceso de recuperación que llevaba a cabo de manera satisfactoria”, fue parte de lo que publicó el portal de Chivas.

JJ Macías volverá más fuerte y al 100% de su estado físico

El médico de Ciencias del Deporte del Guadalajara, Jaime Figueroa explicó que no hay razones para dudar de que Macías se recuperará por completo y vuelva a las canchas en las mejores condiciones para continuar con su carrera futbolística, ya que no solo confían en los doctores que lo han atendido, sino también en la fortaleza mental del delantero mexicano.

“No hay por qué no regrese al máximo nivel, hoy en día tenemos los medios y la tecnología para regresar a los jugadores a la cancha de juego, estamos con confianza al igual que el jugador, no veo por qué no regrese al 100 por ciento. Creo que es un proceso que va a llevar, lo vamos a acompañar. Dentro de ocho o nueve meses podemos estar hablando de que está jugando un partido profesional o le falta. José Juan va a estar jugando a su máxima capacidad pronto, podemos estar tranquilos de que va a estar bien y está en buenas manos”,explicó el doctor rojiblanco.

