Chivas está de regreso en la contienda por un boleto rumbo a la siguiente instancia del futbol mexicano en gran medida gracias a la gran semana que sellaron hace unos días cuando hilvanaron tres victorias; sin embargo, en el Rebaño no se conforman con eso y así lo manifestó el entrenador rojiblanco Ricardo Cadena, quien envió un mensaje contundente a su plantel.

El Guadalajara tuvo un arranque de torneo para el olvido, ya que sufrió con múltiples ausencias por lesión, jugadores que no estaban en su mejor nivel y todo eso ocasionó que los resultados no fueran favorables para los de la Perla de Occidente, ya que consiguieron su primera victoria hasta su noveno partido, comenzando una racha de tres triunfos que devolvieron a la vida a los rojiblancos.

Es por eso que el timonel de los tapatíos, Ricardo Cadena, hizo una petición en el vestidor tras la reciente victoria sobre Pumas, ya que dejó en claro que no se conforma con esto y confía en sus jugadores para mantener esa inercia y acercarse cada vez más a la clasificación.

Encuesta ¿Hasta dónde llegará Chivas Femenil en este Apertura 2022? ¿Hasta dónde llegará Chivas Femenil en este Apertura 2022? Bicampeonato Subcampeonato Semifinales Cuartos de Final YA VOTARON 677 PERSONAS

“No perder el enfoque de lo que queremos, vamos en el día a día, partido a partido. Tenemos que estar trabajando serios, con el compromiso de seguir aspirando más cosas (…) Es increíble para todos, aficionados y sobre todo para nosotros que estamos en el día a día con ustedes. No nos queda más que reconocer el gran esfuerzo, sacrificio, labor que están realizando. Es muestra del gran grupo que hay, de la fuerza que están generando porque nace y sale de ustedes”, dijo Cadena al término del partido y que fue revelado por Chivas Tv.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El Guadalajara regresará a la actividad el próximo domingo 4 de septiembre cuando los rojiblancos visiten al Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, duelo que apunta a ser el más atractivo de la jornada 12 del Apertura 2022.

