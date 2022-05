El medio estelar de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, no solamente ha mostrado su madurez en la cancha, sino que este martes la demostró también frente a los micrófonos al no escudarse en diplomacia, durante el Día de Medios previo al Clásico Tapatío de la ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 de Liga MX y lanzó una potente advertencia al eterno rival jalisciense: Atlas.

Beltrán reconoció que "estos partidos son muy importantes, son claves. En el torneo creo que hicimos un gran partido contra ellos, lastimosamente no pudimos sacar el resultado, pero son partidos que se juegan distinto, que se tiene que dejar el alma, que se corre más de 90 minutos. La realidad, es que como equipo estamos tranquilos, disfrutamos mucho lo que vivimos este domingo con nuestra afición. Especialmente yo, por el cumpleaños, también el aniversario de Chivas. Venimos con mucha calma, disfrutamos el momento. Ahorita estamos conscientes de lo que viene, de lo que tenemos que enfrentar y vivirlo tal cual como es: un Clásico y muchos jugadores a veces no tienen estas oportunidades y en Liguilla va a ser totalmente lo contrario. Siempre ha habido un pique con Atlas y siempre hay ese pique, no solo por este partido y ya sabemos lo que tenemos que hacer en el campo".

El "Nene" Beltrán, como se le conoce al volante desde su etapa en Fuerzas Básicas de las Chivas, reconoció en la conferencia de prensa previo a este Clásico Tapatío de ida en Liguilla que "dentro del campo nadie respeta a nadie, ahí dentro del campo nadie tiene compasión por nadie. Al final, el respeto se gana en el campo, haciendo las cosas, ganando partidos, siendo mejor que el rival, eso es lo más importante y lo que nosotros tenemos en mente. Saber que para pasarle por encima al Atlas hay que jugar los dos partidos al 100 por ciento".

El volante del Guadalajara aseveró que "en este momento estamos pensando en nosotros, no pensamos en Atlas. Sabemos su estilo de juego, sabemos lo que tenemos que hacer para eliminar esa dupla que tienen en la delantera. Pero nosotros vamos a afrontar este partido como si no hubiera un mañana, ahorita nos toca Atlas y así lo hicimos con Necaxa, con Tijuana, con Pumas, al final estamos cada partido viviéndolo al máximo y sacando esa garra que necesitamos para sacar los triunfos. Estamos cerrando muy bien, lo merecíamos como equipo. Desde principio de torneo esto lo planteamos, lo trabajamos, pero la realidad es que no salieron los resultados, pero ahora estando acá y teniendo esta racha positiva, no hemos ganado nada tampoco, hay que ser sinceros. Pero estamos muy tranquilos, lo estamos disfrutando, queremos seguir con más de esto, porque el equipo había pasado por muchas malas rachas y ahora estar en estos momentos, es mucha felicidad para nosotros, lo estamos disfrutando y no lo queremos dejar ir tampoco".

La épica advertencia del Nene Beltrán al Atlas previo al Clásico Tapatío

Beltrán atendió las preguntas y reconoció que será una serie clave (Chivas TV)

Fernando Beltrán reconoció que "siempre veo por el equipo, siempre quiero que a mi equipo le vaya bien, siempre quiero ganar y juegue quien juegue siempre lo voy a apoyar. Entonces, trato de transmitirle eso a mi equipo para que cualquier jugador lo pueda hacer, que sepamos que todos estamos unidos, que estamos juntos y al final, el que entra siempre trata de hacer la diferencia. Va más basado a que mi equipo esté bien y que quien este, pueda ayudar y de el 100%". Advirtió que "al Atlas lo quiero enfrentar como sea, la verdad, a mi me da igual como esté, si está arriba o abajo. Cuando juego contra ellos, solamente les quiero ganar y no hay más, no hay porque ahora están arriba hay que respetarlos más y cuando están abajo, tener compasión. Desde cantera así lo vives, así lo disfrutas. Es Atlas y hay que ganar como sea, demostrar que somos el alma de Guadalajara".

El medio de las Chivas recordó que "los últimos dos partidos que hemos tenido con ellos, hemos terminado un poquito molestos como grupo, por cómo fue el resultado, por lo que vivimos, porque supimos que de esos dos partidos, uno no estuvo en nuestras manos pues las expulsiones no dependen de nosotros y el otro sí dependió de nosotros. El que nos empataran de último minuto, no tener la concentración, no tener la solidez para sacar ese partido que ya estaba por terminar, entrar y tener esa bronca en el vestidor con todos nuestros compañeros, ese partido fue clave para nosotros, por todo lo que se dijo en ese vestidor y todo lo que hablamos después de ese partido. Nosotros sabemos lo que es enfrentar al Atlas, hace meses que estamos un poco molestos, hoy sabemos que el panorama es totalmente distinto, sabemos que cada partido desde Cruz Azul hasta acá lo hemos afrontado como si no hubiese mañana. Así le vamos a hacer ahora, partido tras partido, vamos muy tranquilos, en otro panorama, en otra presión, porque la presión no la tenemos nosotros, la tiene el campeón y todo se va a decidir el domingo".

