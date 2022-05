El futbol y la vida suelen dar revanchas en donde se tiene que demostrar el carácter y demostrar quién eres. Así lo ha hecho Fernando Beltrán, jugador de Chivas que hace año y medio era considerado un elemento más del plantel y ahora es uno de los futbolistas más determinantes del Rebaño.

El ‘Nene’ es uno de los pilares del Rebaño por su visión, técnica individual y capacidad de asistir a sus compañeros, por lo que está viviendo uno de los mejores momentos de su aún corta carrera y recordó a Víctor Manuel Vucetich, entrenador que no lo tenía contemplado y que lo relegaba a la banca constantemente.

“Hace año y medio estaba pasando por un mal momento. El técnico que estaba me decía que mis pases no eran productivos, que no era un jugador determinante, que no era un jugador que ni atacaba ni defendía. Pasé por mal momento, pero hoy gracias a Dios lo demuestro en el campo, me siento contento, estoy pasando por un gran momento y se lo debo a mi familia”, aseguró el jugador de Chivas en palabras a Telemundo.

Beltrán fue clave para conseguir el pase a la Liguilla, ya que fue el encargado de inclinar la balanza en favor del Guadalajara cuando el compromiso con Pumas estaba igualado, sacando una genialidad en compañía de Pável Pérez y Alexis Vega para anotar el segundo gol de la noche.

¿Cómo se jugará el Clásico Tapatío?

A falta de que se den a conocer los horarios oficiales, tentativamente los compromisos se disputarían los días jueves y domingo, en donde Chivas sería local en el juego de Ida, mientras que los Zorros disputarán en casa el duelo de Vuelta en la cancha del Estadio Jalisco.

