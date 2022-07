El recordado goleador en la década de 1990 de las Chivas de Guadalajara, Eduardo de la Torre, reapareció la noche del domingo para polemizar nuevamente como integrante del panel de expertos de un programa de televisión al criticar de manera directa tanto las decisiones de Ricardo Peláez en la dirección deportiva como el trabajo que viene realizando Fuerzas Básicas en la formación y desarrollo de sus talentos para el primer equipo.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado regresó este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para comenzar a preparar su próximo compromiso: el sábado frente al Atlético de San Luis, en el marco de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX y con la misión de cosechar su primera victoria, para empezar a encaminar el rumbo a la zona alta de la clasificación general y calmar los ánimos de su exigente afición tras el insípido empate sin goles que cedieron a FC Juárez en el Estadio Akron.

El Yayo de la Torre, como se apodó al excelso delantero rojiblanco en la década de 1990, apareció la noche del domingo en la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite FOX Sports, para volver a tocar el tema del delantero que busca el Rebaño para suplir la ausencia del lesionado José Juan Macías en este Apertura 2022 y no repitió la cordialidad del sábado, en cambio, criticó con potencia al directivo y sus decisiones al reconocer que en esa búsqueda "hay una preferencia muy marcada y un gusto. Siempre he pensado que ya en estos casos -por ejemplo- del centro delantero, estamos hablando". Argumentó en su exposición que "no vas a conseguir nada afuera, si no lo conseguiste semanas antes, mucho más difícil ahora".

De la Torre criticó esta decisión de Peláez de buscar un delantero (FOX Sports)

El exartillero del Guadalajara exclamó que "yo no entiendo, que dos días antes, (Ricardo) Peláez diga que están bien, que no hay problemas, que ahí está (Ángel) Zaldívar y si no que hasta (Roberto) Alvarado puede jugar de centro delantero, que ya lo puso después que metió a (Alan) Mozo, adelantó a Alvarado". Agregó en su intervención que "ahora (Ricardo) Cadena, ayer (sábado) dice que sí lo necesitan. Guadalajara tiene Fuerzas Básicas y le invierte mucho dinero. Sino están preparando bien a los jugadores para que los metan, porque por nada del mundo, por sus estadísticas o porque no le tienen confianza, entonces no las tengas".

De la Torre enfureció en su referencia a las Fuerzas Básicas de Chivas (FOX Sports)

De la Torre refirió a uno de sus compañeros en la mesa que "para el equipo está el que le sigue (en la plantilla), así es, sino mejor trae a otro más joven". Añadió que "es una cosa que no hay ahorita afuera (delanteros), tienes que darle cierta confianza al que está adentro. Entonces, para qué lo tienes, para qué tienes Fuerzas Básicas en Chivas" y argumentó: "Que debuten, es una cosa, que los formes y sean parte ya de la confianza de tu plantel es otra ya muy diferente".

