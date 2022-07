El exgoleador de las Chivas de Guadalajara, Eduardo de la Torre, no perdió la oportunidad la noche del sábado de enviarle un consejo de buena voluntad a la directiva rojiblanca, que busca de manera desesperada a un delantero en este mercado de pases para suplir la baja causada por la lesión de su estelar José Juan Macías, quien se perderá todo este Torneo Apertura 2022 de Liga MX y parte del próximo campeonato.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado se tomaron un ligero descanso este domingo tras el opaco empate 0-0 con FC Juárez en el Estadio Akron, para regresar el lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y comenzar a prepararse para su próximo compromiso: el sábado frente al Atlético de San Luis, en el marco de la Jornada 2 del Apertura 2022 y con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato, para empezar a encaminar el rumbo a la zona alta de la clasificación general.

De la Torre, como miembro del panel de expertos del programa televisivo La Última Palabra que transmite FOX Sports, fue consultado sobre la búsqueda que emprendió la directiva de las Chivas para reforzarse en este mercado de pases con un delantero centro ante la baja por un tiempo estimado de ocho a nueve meses de su canterano José Juan Macías y exclamó de manera tajante que "todavía están a la espera de encontrar uno, dicen, no hay. Un nueve de afuera para Chivas, no hay".

De la Torre ofreció un consejo al cuerpo técnico rojiblanco (FOX Sports)

El Yayo de la Torre, como se conoce al excelso goleador en la década de 1990, envió su consejo al alto mando del Guadalajara y refirió que "yo no concuerdo en el discurso con Cadena, porque yo creo que lo que deberían hacer es escarbar allí (en sus Fuerzas Básicas), tienen al Chevy (Sebastián) Martínez, tienen al Tepa (José) González, que son los que siguen. Oye, pero si no les tiene confianza, ah, entonces ya, tráete a otro o revisa cómo están trabajando en el scouteo y en la preparación, de tal forma, que los dos que siguen (seas los que suplan la ausencia de Macías)". Agregó, a modo de ejemplo, que "faltaban 10 minutos, va cero a cero con Juárez y en lugar de meter o darle oportunidad ahí a Chevy, no. Fueron cambios como para asegurar el empate a cero. No te tiraste a fondo a ganar".

Yayo recomendó darle oportunidades a Chevy y a Tepa González (FOX Sports)

El exatacante de las Chivas y actual miembro de la mesa de expertos de FOX Sports, intervino tras la exposición que el argentino Gerardo Martino lleva tres años probando sin éxitos arietes para Selección Mexicana y señaló que "ahorita que decían lo del centro delantero, a ver: Atlas, el bicampeón, jugó con centro delantero mexicano; América dio oportunidad a un centro delantero mexicano, Cruz Azul jugó con centro delantero mexicano. Chivas es el único, bueno también es mexicano, pero no de su cantera o sea, ¿cómo le hacemos?, ¿dónde lo va a conseguir? Es lo que yo no entiendo, que todavía ahorita en jornada uno, el técnico diga: nuestra directiva está trabajando en conseguir un centro delantero. ¿Dónde lo va a conseguir, dónde? Si es que quieren a un delantero centro que le resuelva, no".

