Las portadas de la derrota de Chivas contra Puebla por el Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX

Chivas volvió a perder en el Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, en esta oportunidad a manos de Puebla como local, y las portadas de los principales medios de comunicación deportivos a nivel nacional no se la dejaron pasar: castigaron al Guadalajara, a su entrenador y hasta a Antonio Torres por hacerse expulsar infantilmente a los 35 minutos del primer tiempo.

Es por ello que decidimos recopilar las tapas de algunos sitios de la prensa como CANCHA, Récord, El Universal, Esto en Línea y demás, quienes también destacaron la victoria de Cruz Azul que lo ubica como el líder de la tabla de posiciones junto a América al menos hasta que esta tarde jueguen los Pumas.

Como se puede observar, todos los equipos grandes históricos del fútbol mexicano luchan bien arriba menos el Rebaño Sagrado de Luis Fernando Tena, que no solamente no pudo ganar hasta aquí en las tres fechas sino que lo hace muy mal y no ha convertido todavía.

El Rebaño no hizo goles aún (LIGA MX / IMAGO 7).

Más allá de que esto recién comienza y de que con el regreso del Repechaje hay más posibilidades de calificar a la Liguilla, la realidad es que habrá que evolucionar demasiado en los próximos tres compromisos frente a FC. Juárez, Atlético San Luis y Toluca como para aspirar a los Playoffs.

Más allá del triunfo de Cruz Azul, las portadas también se encargaron de una nueva derrota del Guadalajara en la Liga MX.



¿Quiénes son los principales responsables?

Lejos parece haber quedado ya la ilusión de hace un año con la millonaria inversión en aquel mercado de pases y los refuerzos "de lujo" para los rojiblancos, que no han rendido como se esperaba. ¡Fuerza que esto es largo y hay esperanzas!