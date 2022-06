Chivas se encuentra en serios aprietos debido a que una de las principales intenciones de la directiva es encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes, en donde uno de ellos es Eduardo López, quien ha estado en la órbita de algunos clubes; sin embargo, Cruz Azul ya se encargó de cerrarle la puerta al futbolista que aún le pertenece al Rebaño.

El Presidente Deportivo de La Máquina, Jaime Ordiales, detalló algunos pormenores de su planeación, en donde tocó el tema de la Chofis, asegurando que la escuadra cementera no está interesada en incorporar al futbolista zurdo de 27 años de edad.

"No, especulaciones (lo de Eduardo López). Nosotros tenemos muy claro, porque lo platicamos con el técnico, siempre platicamos y no somos dos personas, somos un grupo de gente que piensa en lo mejor para la institución. No es de capricho, no es de querer, es de necesidades", declaró Ordiales en entrevista a Imagen Tv.

Hace unos días trascendió que la directiva celeste habría tenido acercamientos con los altos mandos del Guadalajara para conocer sus pretensiones para hacerse de los servicios de López que está por concluir su préstamo en el San José Earthquakes; sin embargo, el futbolista se habría negado a ir a La Máquina, ya que preferiría permanecer en la MLS.

¿Qué sucederá con Chofis?

Debido a que Eduardo López no está en planes del Guadalajara debido a la indisciplina que cometió junto a otros exjugadores rojiblancos, por lo que fue enviado a la MLS, pero al no hacerse válida la opción de compra, Ricardo Peláez deberá buscar nuevas opciones para encontrarle acomodo en otra institución para desprenderse del sueldo del mediocampista.

