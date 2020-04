Liga MX se desespera y pretende volver a la acción así sea sin público, según el diario Récord

El Francotirador, reconocida columna de revelaciones y especulaciones en el diario deportivo Récord, publicó este martes que la directiva de la Liga MX mostró los primeros signos de desesperación por la extendida cuarentena debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19 y pretende volver a la actividad en este Torneo de Clausura 2020 a como dé lugar, así sea a puertas cerradas.

La columna de la versión mexicana del diario deportivo español este martes reveló que "el fin de semana la desesperación invadió a los dueños de la Liga MX, y una muy buena fuente me contó que desde el viernes hasta este momento se está analizando la posibilidad de que el futbol en nuestro país se reanude sin aficionados".

El circuito nacional pudiera volver sin público presente

La publicación, resguardada en identidad bajo el seudónimo de El Francotirador, agregó que "cuando se estudiaban las fechas sin tener certeza de cuándo podría reanudarse la Liga, había dos constantes: no contradecir al gobierno y volver sólo con gente en la grada. Pero ahora ya muchos creen que deberían regresar, aunque sea sin los aficionados".

Argumentó que el principal motivo sería económico y señaló que "así es. Me cuentan que los tiempos no les están ayudando y quieren evitar a como dé lugar que llegue una crisis económica, es por ello que toma fuerza la opción de emplear esta medida, porque recordemos que en realidad los ingresos fuertes vienen por los derechos de transmisión y anunciantes, por lo que ya con que transmitan los partidos se reactiva la economía".

El Francotirador refirió para cerrar el tema que "la verdad es que los equipos se estaban aferrando a que pudiera entrar la gente, porque con parte de la taquilla algunos equipos, no tan poderosos económicamente hablando, se ayudan para pagar la nómina, así que no me sorprendería ver el reinicio del campeonato con partidos a puerta cerrada".