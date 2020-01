Los escenarios en Chivas por reembolso del "Pocho" Guzmán

El comunicado del Pocho Guzmán en sus redes sociales, tras conocerse el doping positivo... �� . ✍ "Voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y que me hace más feliz: jugar al fútbol". . ¡Estamos contigo, @pochoguzman95! �� . . . . . . . . . #Chivas #chivasdecorazon #somoschivas #vamoschivas #chivasdeguadalajara #siemprechivas #noesamoreschivas #dalerebaño #rebañosagrado #vamosrebaño #puromexicano #PochoGuzmán

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Jan 14, 2020 at 6:49am PST