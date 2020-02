Los factores que Toño Rodríguez aludió a los empates de Chivas

José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, contestó con toda la sinceridad posible a la pregunta de un seguidor rojiblanco sobre el bajón del equipo en la segunda parte y que han terminado por ceder empates seguidos frente a Toluca y San Luis, durante una entrevista con Chivas TV a través de Facebook Live.

El Rebaño Sagrado, que viene de igualar el sábado 2-2 con Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, se prepara desde el lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, mientras que se mantiene la duda de la participación de José Juan Macías, Alexis Vega y Fernando Beltrán para el compromiso del sábado ante los Tigres UANL en el Volcán.

"Toño" Rodríguez fue consultado sobre: ¿cómo se visualiza en cinco años? y respondió que: "habiendo sido ya campeón con Chivas, un mundial con la selección nacional, un buen hijo en casa y ya me toca conocer a la mujer correcta, pero bueno a ver si ya tendré a mi pareja allí" y al tener que decidir entre ¿Oswaldo Sánchez o el Zully (Javier) Ledesma?, señaló que "no, los dos. No le puedo fallar a ninguno".

De las preguntas del público al arquero rojiblanco resaltó la de Diego Barajas: "¿Por qué después del segundo tiempo parece que salen con menos ganas, qué deben hacer, se desconcentran o qué onda?". "Toño" reconoció que "son diferentes factores, lo dice por el juego de Toluca y en San Luis. Toluca nos vienen dos situaciones complicadas en la misma jugada, nos empata, le damos la vuelta con el penal de la Chofis, tenemos el partido controlado y nos vienen dos jugadas desafortunadas en el mismo instante, que es la expulsión de Ron (Ronaldo Cisneros) y la lesión del Chapo (Jesús Sánchez), cosa que te causa un desajuste completo y que Toluca aprovecha. Nos quedamos a cuatro minutos de obtener la victoria. San Luis, no me gusta hablar de factores externos, hubo cosas que nos empujaron para atrás. Enfrentamos al equipo que más contactos realizaba en pelota parada y era un equipo muy peligroso en eso y quiero recalcar el trabajo que hizo el equipo, porque en el análisis que hicimos, San Luis era el equipo que mejor iba en pelota parada y nos causaron dos de peligro que sacó Uriel (Antuna) en la raya, pero el equipo se mantuvo a la altura, es el tema del penal, de la gente, de algunas faltas y situaciones que nos marcan en contra, el equipo viene para atrás. No puedo decir que el equipo baja los brazos, porque es cuando más esfuerzo echas".