Luis Romo y Orbelín Pineda: Las posibilidades que tiene Chivas para contratarlos

Luis Romo y Orbelín Pineda son dos jugadores que pasan por su mejor nivel en la Liga MX con Cruz Azul, pero las circunstancias al final del Torneo Guard1anes 2021 los pondrían en la órbita de las Chivas de Guadalajara que buscará refuerzos de cara a la próxima temporada.

El periodista Gabriel Tamayo reveló en el programa Líderes del Rebaño las opciones que tiene el Rebaño Sagrado para hacerse con los servicios de Romo y Orbelín, ya que abrirán sus posibilidades para buscar un mejor contrato con La Máquina en el caso de Pineda y Romo piensa en alguna oportunidad de marcharse al futbol de Europa, pero Chivas también podría ser una buena opción para cambiar de aires.

“Si no llega una oferta de 8 millones de dólares por Luis Romo, Chivas se lo puede llevar, es menos de lo que pagó por Antuna, menos de lo que pagó por Oribe Peralta. Lo veo difícil por el nivel de Romo, pero si no llega una oferta de Europa, ahí está Chivas. El tema es que le atraiga el proyecto de Europa, pero si no, cualquier equipo de México lo podría tener. Yo creo que a Romo, de los pocos equipos que le ilusiona es Chivas, y si no, se quedaría en Cruz Azul. El sueldo no es tan elevado, el sueldo para la renovación sería la mitad de lo que gana Oribe, entonces lo puedes pagar”, comentó Tamayo.

Aclaró que hay varias circunstancias que rodean las contrataciones para el Rebaño Sagrado, principalmente que los refuerzos muestren el mismo nivel que en sus anteriores equipos, pues Cristian Calderón, no es ni la sombra de lo que mostró con Necaxa.

“Para el que crea que la camiseta de Chivas pesa y que no va a rendir, ¿por qué le va a pesar?, la camiseta de Cruz Azul también pesa. Nada te garantiza que venga y vaya a funcionar, eso implica técnico, situaciones, lesiones, pero Chivas debe ir por los mejores. Como dijo Néstor De la Torre, ‘yo traje a Carmona, el mejor lateral de México, no funcionó y lo tuve que vender barato’”, explicó.

¿Qué se necesita para que Orbelín Pineda vuelva a Chivas?

En el tema de Orbelín Pineda, Tamayo señaló que es un tema de renovación con Cruz Azul el que podría acercarlo o alejarlo de Chivas, ya que si acepta el salario que le ofrecen se quedaría como cementero, pero de lo contrario las posibilidades se abren para Amaury Vergara y Ricardo Peláez.

“Si no renueva Orbelín antes de junio es libre de negociar. ¿Cómo te convence un club de renovar?, aumento salarial. Esa es la manera en que lo puede retener Cruz Azul. Pero hoy te digo si Orbelín gana un peso se quedaría gratis, si Chivas le ofrece un sueldo de dos pesos Orbelín se va a ir a Chivas, es tan fácil como seo. Si Chivas le ofrece un sueldo más de lo que que le va a ofrecer Cruz Azul, se va Orbelín”, manifestó.