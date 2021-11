Cuando las Chivas de Guadalajara quedaron al borde de la eliminación del Repechaje antes de que concluyera la campaña regular en el Torneo Grita México Apertura 2021, José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como “Chelís”, reveló que él conoció de sobra a Marcelo Leaño, y por ello lo calificó como una “copia burda de él”, lo que desató todo tipo de interrogantes que fueron aclaradas por el propio analista de ESPN.

El “Chelís” dio estas declaraciones en un programa de la cadena estadounidense, sin embargo, en una entrevista para el programa de YouTube en Conexión CX ofreció mayores detalles de la razón que lo llevó a enemistarse con el actual timonel del Rebaño Sagrado, con quien sostuvo una arraigada relación entre seis y siete años, al grado de que fue criticado por su familia de quererlo más que a su propio hijo.

“Cero, bajo cero. En mi casa me criticaban que lo quería más que a mi hijo. Seis años o siete nos la pasábamos todo el tiempo juntos, él dirigía a un equipo de una preparatoria de legionarios, me hablaba en los medios tiempos ‘¿qué hago Chelís, voy perdiendo 2-1 y tal y tal?’ Entonces yo le decía algo, diles la del muerto, que la hice un día en un panteón. Y al final me hablaba y me decía, ‘no Chelís les dije eso y ganamos’”, comentó Solá.

“Vaya, éramos íntimos, ya después se fue a dirigir a Mérida, mis amigos, los de la Chiquillada famosa por negocio, por tierras, porque el dueño les ofrecía un gran negocio de tierras, pero les decía que la condición era que yo tenía que ir a dirigir y yo les decía que no porque estaba mi amigo Marcelo, ‘si pero lleva cuatro puntos de 15’. Yo hablaba con Marcelo, haz lo que quieras, nada más a la directiva dile que sí en todo, ya en la cancha haz lo que quieras, porque ese es el gran problema que estás teniendo, según lo que escucho en las juntas. Y entonces llegaba a las juntas y terco con sus cosas, terco, terco, terco y perdía. Lo corrieron, me llevaron a mí y me retiró el habla el güey, entonces ahí acabó nuestra relación”, abundó.

Ambos también coincidieron en los Tecos de la UAG cuando Solá tuvo un paso por el equipo de Zapopan que años más tarde desaparecería, por lo cual “Chelís” ha criticado en todo momento el trabajo que el joven entrenador de 34 años ha realizado con Guadalajara, luego de quedar eliminado en la Reclasificación a manos de Puebla, uno de los equipos donde es más recordado el comentarista de ESPN.