El sueño de todos los aficionados de las Chivas de Guadalajara es que Matías Almeyda algún día regrese a la dirección técnica, pero con el paso del tiempo este deseo se ha alejado de la realidad, pero nada tiene que ver con una supuesta enemistad con el dueño, Amaury Vergara, así lo reveló el propio entrenador argentino.

El “Pelado” aclaró que no tiene ningún problema con el presidente del Rebaño Sagrado, incluso manifestó que sostiene comunicación con él y con parte de su familia, pero nunca ha recibido una invitación para regresar a la Perla Tapatía, lo cual considera que tampoco debería ser una obligación de Amaury, pues admitió que probablemente su forma de trabajar no agrada al joven empresario.

“No tengo ningún problema con Amaury, soy un agradecido con la familia Vergara, lo he dicho más de una vez. Y siempre que pasaba algo en Chivas salía mi nombre, pero ni Amaury estaba obligado a llamarme, ni Amaury está obligado a que le guste mi manera de entrenar, y es respetable. No tengo problemas con Amaury, que es el dueño, hablo con su familia, hablo mucho con su cuñado, no tengo problema. Me queda en el corazón la familia Vergara por siempre y para siempre, más allá de que vuelva o no vuelva nunca más”.

“Hay una cosa muy clara, me mando mensajes con Amaury, hice una película que es de Amaury y yo di el visto bueno para que saliera la película. Después es una cuestión de gustos, y yo no soy del gusto de Amaury para dirigir a Chivas, y no está mal”, apuntó Matías Almeyda en entrevista para Fox Sports, quien estuvo en Guadalajara durante dos años y medio conquistando cinco títulos, razón fundamental por la que es recordado con gran cariño entre los seguidores tapatíos.

Por otro lado Almeyda descartó conocer a Ricardo Peláez y por ende tener una mala relación con el dirigente, ya que algunas especulaciones apuntaban a que tampoco sería del agrado del director deportivo de Chivas: “Muchos también dijeron que podía tener un problema con el director deportivo. No lo conozco, no trabajé con él nunca, lo saludé solo una vez, no tengo problemas con la gente”.

Nunca he tenido la posibilidad de volver a Chivas

En este sentido, el “Pelado” manifestó que desde que salió del banquillo rojiblanco nunca le han hablado para negociar su posible regreso, pero nada de esto se debe a conflictos con la dirigencia: “Pueden hablar con todo el mundo, y ya pasaron un montón de años y es respetable si nunca soy llamado. Nunca yo tuve posibilidades de regresar, ni charlas, pero no está mal”.

